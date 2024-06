The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom stellt Prinzessin Zelda in den Vordergrund

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das neuerste Abenteuer der Fantasy-Videospiel-Reihe wurde heute während der Nintendo Direct angekündigt. In diesem Abenteuer steht Prinzessin Zelda im Mittelpunkt, sie reist durch das Königreich von Hyrule um dem mysteriösen Verschwinden von Link und vielen weiteren Bürgern auf den Grund zu gehen. Statt ein Schwert zu schwingen, wie der tapfere Held, nutzt Zelda magische Kräfte um sich den gefährlichen Herausforderungen zu stellen. Zusammen mit der Fee “Tri” und ihrem magischen Zauberstab “Tri-Stab” bestreitet Zelda ihr eigenes Abenteuer. Der Tri-Stab ermöglicht es ihr, Kopien (gennant “Echos”) von verschiedensten Gegenständen wie Kisten oder Betten zu erschaffen, die sie zur Lösung von Rätseln einsetzen kann. Sogar Echos von Monstern kann man beschwören, welche dann im Kampf an Zeldas Seite stehen. Das Spiel kombiniert klassische Zelda-Elemente mit innovativen Spielmechaniken um ein aufregendes Erlebnis im Stil von Link’s Awakening zu schaffen​. Echoes of Wisdom erscheint am 26.September.2024 auf Nintendo Switch und erfüllt den langersehnten Wunsch der Fans, dass wir Zelda spielen: