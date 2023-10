The Evil Within: Vom 19. bis 26. Oktober kostenlos auf Epic Games

The Evil Within wird nächste Woche im Epic Games Store kostenlos sein. Mehr über den modernen Horror-Klassiker lest ihr hier!

Der fast zehn Jahre alte Titel ist ein Survival-Horror-Spiel des Resident Evil-Schöpfers Shinji Mikami, der Bethesda Anfang dieses Jahres verlassen hat. Das Spiel kann vom 19. bis 26. Oktober kostenlos auf Epic beansprucht werden. Das Spiel versetzt uns in die Lage von Detective Sebastian Castellanos, als er sich in einer makaberen Welt voller albtraumhafter Monster und Fallen wiederfindet. Die Action des Titels entfaltet sich in einer Third-Person-Perspektive, während Castellanos Stealth und alle Waffen und Ressourcen einsetzt, die er nur irgendwo finden kann, um das Geheimnis seiner Umgebung und des bösartigen Ruvik zu entwirren.

Der hochintelligente Antagonist lenkt die Grenze zwischen Verrückter und gequälter Seele, während er die MINT-Maschine steuert, ein komplexes Gerät, das den menschlichen Geist in einer virtuellen Welt miteinander verbinden kann. Obwohl man dem Spiel eine etwas holprige Handlung und generische Feinde anlasten kann, könnte man das Game als eine Art moderner Kultklassiker für Horrorfans und Mikami-Anhänger shen. Wir können The Evil Within (das ansonsten um die 20 Euro kostet) nächste Woche kostenlos im Epic Games Store zu unserem Konto hinzufügen. Wäre das etwas für euch, bevor ihr euch den Nachfolger holt?