The Elder Scrolls Online: Gold Road: Riesen-Erweiterung kommt im Juni 2024

The Elder Scrolls Online: Gold Road wird am 3. Juni für den PC starten, gefolgt von PlayStation- und Xbox-Versionen am 18. Juni.

Mehr zu The Elder Scrolls Online: Gold Road

Entdeckt Tamriel – ein riesiges lebendiges Universum, in dem eure Entscheidungen euer Abenteuer prägen. Geht alleine oder mit Freunden und Verbündeten auf die Reise, während ihr erkundet, bastelt und erforscht. Willkommen in einer Welt, in der ihr eure Fähigkeiten und Ausrüstung an jeden Spielstil anpassen könnt. Kein Spielabonnement erforderlich – einmal kaufen, jederzeit spielen! Dabei kommt nun eine völlig neue Daedra ins Spiel: Selbst von ihren frommsten Anhängern vergessen, ist Ithelia zurückgekehrt. Warum ist sie jetzt zurückgekehrt? Und was sind die Pläne ihrer Anhänger für das Land? Begebt euch auf ein Abenteuer, um die Realität zu bewahren, bevor sich die Fäden des Schicksals im Gefolge von Ithelia entwirren. Mit dabei ist eine neue Zone: Wagt euch nach West Weald, eine imperiale Region, die zuletzt in Oblivion gesehen wurde und jetzt bedroht ist.

So gilt es, Skingrad zu verteidigen, die Wildnis zu erkunden und alte Ruinen und bergige Hochlande zu durchstreifen, die alle durch das Chaos von Ithelias Rückkehr gefährdet sind. Damit es nicht zu schwer wird, gibt es mit Scribing ein einzigartiges System, das euch die Magie selbst verändern lässt. Besondere Fähigkeiten erlauben es euch, Effekte und Funktionen anzupassen und eure Magie euch ganz zueigen zu machen. Dabei gibt es auch größere Abenteuerrunden für bis zu 12 Spieler:innen, neue Bosse, neue Gewölbe und einzigartige Belohnungen. Wer Gold Road bestellt, bekommt damit sofortigen Zugang zu allen wichtigen Kapitelzonen, Biomen und Questbögen aus ganz Tamriel. Habt ihr Interesse bekommen? Dann seht euch noch den neuesten Trailer zur aktuellen Erweiterung an – mal sehen, was noch alles aus ESO wird!