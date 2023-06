The Elder Scrolls 6 wird nicht vor 2028 kommen, so Xbox-Chef Phil Spencer

Bethesda kündigte The Elder Scrolls 6 vor fünf Jahren auf der E3 2018 an, aber das RPG ist laut Phil Spencer immer noch “mehr als fünf Jahre entfernt”.

Warten auf The Elder Scrolls 6

Der Leiter der Gaming-Abteilung von Microsoft enthüllte den potenziellen Veröffentlichungszeitrahmen des Spiels am zweiten Tag der Anhörung, in der die Federal Trade Commission (FTC) eine einstweilige Verfügung beantragt, um die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch das Unternehmen zu blockieren. “Ich denke, wir waren ein wenig unklar, auf welchen Plattformen es starten wird, wenn man bedenkt, wie weit das Spiel ist. Es ist im Moment schwierig für uns, genau festzulegen, auf welchen Plattformen dieses Spiel starten wird”, sagte Spencer als Antwort auf die Befragung eines FTC-Anwalts – anders, als schon mal kolportiert wurde. “Wie ich mit Elder Scrolls VI sagte, ist es so weit draußen, dass es schwer zu verstehen ist, was die Plattformen zu diesem Zeitpunkt überhaupt sein werden. Es ist das gleiche Team, das Starfield beendet, das diesen September herauskommt.“

Wir sprechen also davon, dass es wahrscheinlich mehr als fünf Jahre entfernt ist. Schon im Jahr 2021 sagte Pete Hines, Senior Vice President für Marketing und Kommunikation des Verlags, Bethesda werde noch ein paar Jahre lang nichts Wesentliches über den Titel zu erzählen haben. “Es ist nach Starfield, von dem man so ziemlich nichts weiß”, twitterte er damals. “Wenn Sie also jetzt und nicht in Jahren auf mich zu kommen, um Details zu erfahren, schaffe ich es nicht, Ihre Erwartungen richtig zu verwalten”. Basierend auf Spencers Kommentaren kann The Elder Scrolls 6 die aktuelle Konsolengeneration vollständig überspringen, wenn wir von einer neuen Hardware-Generation im Jahr 2028 ausgehen. Zudem sagte Todd Howard, Creative Director der Bethesda Game Studios, erst vor Kurzem dass Elder Scrolls 6 “das letzte Spiel” seiner Karriere sein könnte. Es bleibt also spannend!