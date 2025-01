Die nächste Xbox Developer Direct findet am 23. Jänner 2025 statt

Xbox hat bestätigt, dass sein nächster Developer Direct Live-Stream am Donnerstag, den 23. Januar um 19 Uhr unserer Zeit stattfinden wird.

Über die Xbox Developer Direct 2025

Laut Microsoft wird die Direct 2025 einen Besuch bei Compulsion Games in Montreal beinhalten, um mehr über South of Midnight, Sandfall Interactive mit Sitz in Montpellier für einen Blick auf Clair Obscur: Expedition 33 und id Studios in Richardson, Texas, für weitere Informationen über DOOM: The Dark Ages, zu erfahren. Der Live-Stream wird auch “einen Überraschungsort besuchen, um das brandneue Spiel eines anderen Studios zu sehen”, sagte das Unternehmen. Developer Direct ist das Live-Stream-Format von Xbox, das von den Spieleentwicklern selbst präsentiert wird und einen detaillierten Einblick in kommende Titel bietet und darum, wer sie erstellt.

Doom: The Dark Ages, das der Verlag Bethesda als “FPS-Epos wie nichts, was id Software je zuvor gemacht hat” beschreibt, wird in einer mittelalterlichen Umgebung mit einer Prequel-Geschichte vor den neuesten Spielen stattfinden. South of Midnight ist ein Abenteuerspiel, das in einer fiktiven Version von Amerikas Deep South spielt, wo die Heimatstadt der Protagonistin Hazel durch einen Hurrikan zerstört wurde. nClair Obscur: Expedition 33 ist ein “reaktives rundenbasiertes Rollenspiel, das von der verschwenderischen Kunst und Kultur der französischen Belle Époque inspiriert ist”, so sein Entwickler. Ein Spiel, das die Überraschung sein könnte, ist ein Remake von Bethesdas Elder Scrolls IV: Oblivion. Hier könnt ihr die Xbox Developer Direct 2025 ansehen: