The DioField Chronicle ab sofort erhältlich (+kostenlose Demo)

Square Enix veröffentlichte das brandneue Strategie-RPG The DioField Chronicle für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam). Was es zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

The DioField Chronicle bietet ein tiefgehendes, strategisches Echtzeit-Kampfsystem, auch „Real-Time Tactical Battle“ (RTTB) genannt, in dem ihr euch wie auch die gegnerischen Truppen in Echtzeit bewegen und der Kampfverlauf im Handumdrehen eine dramatische Wendung nehmen kann. Die Erzählung spielt in einer einzigartigen Welt mit einer düsteren und spannenden Story, die Fantasy mit mittelalterlichen und modernen Elementen vermischt.

Kostenlose Demo

Spieler:innen können für alle Plattformen auch eine kostenlose Demoversion herunterladen. Speicherdaten aus der Demo, darunter Spielfortschritt und Charakterstufen, werden in die Vollversion übertragen und ermöglichen es ihnen, ihre Missionen mit der Söldnertruppe “Blaufüchsen” nahtlos fortzusetzen, sobald sie das Spiel gekauft haben. Die Demo umfasst den Spielbeginn bis zum Ende des ersten Kapitels und beinhaltet rasante und actiongeladene Kämpfe, in denen man kleine Truppen aus verschiedenen Kampftypen befehligt. Jede einzelne davon übernimmt auf dem Schlachtfeld eine einzigartige Rolle.

The DioField Chronicle ist ab sofort für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erhältlich.