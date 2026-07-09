Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ab sofort erhältlich!
Es ist endlich soweit, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ab sofort erhältlich!
Eines der beliebtesten Abenteuer der Assassin’s Creed-Reihe ist ab heute in einer technisch und spielerisch überarbeiteten Version zurück. Das Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag wurde vollständig neu entwickelt und setzt auf die aktuelle Anvil-Engine, um die Karibik des Goldenen Zeitalters der Piraten eindrucksvoller denn je darzustellen.
Wer sich einen ausführlichen Eindruck von Black Flag Resynced verschaffen möchte, findet in unserem ausführlichen Review alle wichtigen Informationen zum epischen Piraten-Abenteuer. Ich habe alle Neuerungen unter die Lupe genommen und mit dem Original verglichen, um herauszufinden ob dieses legendäre Abenteuer noch besser werden kann?
Ein epischer Trailer mit viel Nostalgie
Passend zur Veröffentlichung von Black Flag Resynced hat Ubisoft zudem eine Neuauflage des legendären E3-Trailers von 2013 veröffentlicht. Gemeinsam mit den Künstler:innen, die bereits am ursprünglichen Trailer beteiligt waren, entstand eine moderne Version auf Basis des Remakes.
Der neue Trailer präsentiert die beeindruckenden Landschaften der Karibik und zeigt eindrucksvoll, wie stark die Neuauflage gegenüber dem Original aufgewertet wurde. Hier zum Vergleich der Horizon Trailer von 2013 und hier der neue Horizon Trailer:
Ein kurzer Einblick in Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Mit Black Flag Resynced präsentiert Ubisoft eine originalgetreue Neuauflage des erstmals 2013 erschienenen Assassin’s Creed IV Black Flag. Ubisoft Singapore entwickelte das Spiel von Grund auf neu und ergänzte es um zahlreiche frische Ideen. Neben einer deutlich verbesserten Grafik erwarten uns viele Gameplay-Anpassungen, die für ein moderneres Spielgefühl sorgen. Neue Story-Inhalte erweitern zudem die Welt von Edward Kenway und liefern zusätzliche Einblicke in seine Abenteuer.
Dank modernisierter Technik, überarbeiteten Spielmechaniken und zusätzlichen Inhalten richtet sich Black Flag Resynced sowohl an langjährige Assassin’s Creed Fans als auch an Neueinsteiger. Die Rückkehr von Edward Kenway gehört zu den spannendsten Neuauflagen/Remakes der vergangenen Jahre und dürfte vor allem Fans von Piraten-Abenteuern begeistern.
Die Geschichte führt uns erneut in das Goldene Zeitalter der Piraten. Im Mittelpunkt steht Edward Kenway, ein charismatischer und rebellischer Piratenkapitän, der zwischen den uralten Konflikt der Assassinen und Templer gerät. Auf seiner Reise durch die Karibik trifft Edward auf einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Piratengeschichte. Darunter befinden sich Legenden wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack. Während er nach Ruhm und Reichtum strebt, steht gleichzeitig die Zukunft der gesamten Piratenwelt auf dem Spiel.