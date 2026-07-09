Es ist endlich soweit, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ab sofort erhältlich!

Eines der beliebtesten Abenteuer der Assassin’s Creed-Reihe ist ab heute in einer technisch und spielerisch überarbeiteten Version zurück. Das Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag wurde vollständig neu entwickelt und setzt auf die aktuelle Anvil-Engine, um die Karibik des Goldenen Zeitalters der Piraten eindrucksvoller denn je darzustellen.

Wer sich einen ausführlichen Eindruck von Black Flag Resynced verschaffen möchte, findet in unserem ausführlichen Review alle wichtigen Informationen zum epischen Piraten-Abenteuer. Ich habe alle Neuerungen unter die Lupe genommen und mit dem Original verglichen, um herauszufinden ob dieses legendäre Abenteuer noch besser werden kann?

Ein epischer Trailer mit viel Nostalgie

Passend zur Veröffentlichung von Black Flag Resynced hat Ubisoft zudem eine Neuauflage des legendären E3-Trailers von 2013 veröffentlicht. Gemeinsam mit den Künstler:innen, die bereits am ursprünglichen Trailer beteiligt waren, entstand eine moderne Version auf Basis des Remakes.

Der neue Trailer präsentiert die beeindruckenden Landschaften der Karibik und zeigt eindrucksvoll, wie stark die Neuauflage gegenüber dem Original aufgewertet wurde. Hier zum Vergleich der Horizon Trailer von 2013 und hier der neue Horizon Trailer: