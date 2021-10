Teufel stellt AIRY SPORTS TWS In-Ear-Plugs vor

Wer kennt das nicht? Man steht keuchend vor einem Hügel, klammert sich atemlos an den Beckenrand oder blickt erschöpft auf die Langhantel und das einzige was uns über die Schwelle unserer eigenen Limits bringt, ist unser Wille – und der richtige Soundtrack! Sportler*innen wissen, wie wichtig das richtige Mindset für Sport ist und Musik ist für viele von uns ein essentieller Teil unserer Lieblingssportarten. Teufel stellt nun die neuen AIRY SPORTS TWS In-Ear-Kopfhörer vor. Komplett kabellose Bluetooth-Kopfhörer, mit Schweiß- und Spritzwasser-Schutz, Silikonbügel, Touch-Steuerung und Ladecase, die perfekte Begleiter für jede Sportart sein sollen.

Die Teufel AIRY SPORTS TWS sind ab sofort für 149,99 Euro erhältlich.

Kein Gefummel, keine Unterbrechungen, volles Klangerlebnis

Oft geht es beim Sport darum, in den richtigen Flow zu kommen. Dabei ist nichts störender, als alle zwei Minuten aus den Ohren fallende Kopfhörer – meist natürlich gerade bei den besten Stellen unserer Lieblings-Power-Songs. Die weichen biegsamen Silikon-Bügel der AIRY SPORTS TWS sollen genau das verhindern und perfekten Halt garantieren. Dank Schweiß- und Spritzwasser-Schutz halten die Köpfhörer auch bei Schlechtwetter oder besonders intensiver Anstrengung durch. Darüber hinaus spielen die neuen In-Ear-Plugs von Teufel eure Playlist bis zu sechs Stunden rauf und runter. Sollte selbst das nicht für euer Trainingsprogramm reichen, wollen die AIRY SPORTS TWS nach 20 Minuten Ladezeit im mitgelieferten Ladecase weitere 1,5 Stunden Sound bieten.

Neben dem erwähnten Flow, wollen viele von uns den Kopf von Alltagssorgen freibekommen. Aufs Smartphone schauen ist also das Letzte was wir wollen. Genau das verhindert die beidseitige Touch-Steuerung der Kopfhörer. Wenn die Playlist mal nicht so shuffled wie man möchte, reicht eine Berührung aus, um weiterzuspringen. Natürlich darf auch der passende Klang auch nicht fehlen und die AIRY SPORTS TWS wollen mit einem 8-mm-Treiber klaren und bassstarken Sound liefern.