Terra Nil kommt am 18. Dezember 2023 auch auf Nintendo Switch

Das zerstörte Ödland in Terra Nil wartet auf euch, um wieder aufgeforstet zu werden. Schon bald ist das auch auf Nintendo Switch möglich!

Mehr zu Terra Nil

Devolver Digital bringt das Öko-Strategiespiel vom Entwickler Free Lives (BroForce) am 18. Dezember auf die Nintendo-Plattform. Terra Nil hat zuvor im März die Runde auf PC, iOS und Android (über Netflix-Abo ermöglicht) gemacht. Devolver Digital teilte einen kurzen Trailer, der mit der Info über den Switch-Release ins Haus fällt. In diesem Spiel der anderen Sorte haben wir die Aufgabe, das Gegenteil von dem zu tun, was unser durchschnittlicher Stadt- oder Weltbau-Game von uns verlangt. Anstatt ständig zu wachsen und zu expandieren, muss man eine zerstörte Welt erforschen, sehen, was sie braucht und in weiterer Folge ihr wieder Leben einatmen.