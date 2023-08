Riesen-Update für den Hit von 2015: Broforce wird zu Broforce Forever

Endlich ist es so weit: Das Broforce Forever -Update für Devolver Digital und Free Lives 2015 Action-Hit Broforce ist da. Was ist alles neu?

„Was wir am Ende erreicht haben, ist eine erweiterte Kampagne, neue Herausforderungsstufen, neue Feinde und sechs neue Bros. Dazu gehören Charaktere, die auf John Spartan von Demolition Man, El Mariachi von Desperado und Lady-Bro Buffy von Buffy the Vampire Slayer basieren.“ Das ist genau das, was das Spiel gebraucht hat, denn ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit vielen aus meinem Freundeskreis gespielt habe, und der Wahnwitz zwischen den unterschiedlichen Charakteren und dem pixeligen Action-Spektakel sorgte für unterhaltsame Abende. Das Broforce Forever-Update ist ab sofort kostenlos auf PC, Switch, Xbox One und PS4 verfügbar. Holen!