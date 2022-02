Telltale zeigt mehr von The Wolf Among Us 2

Telltale bringt uns mit The Wolf Among Us 2 wieder zurück nach Fabletown. Am 9. Februar 2022 soll es einen Einblick in das Spiel geben!

Greetings from Fabletown! You’re invited to join us for a behind-the-scenes look at #TWAU2 + more, hosted by @geoffkeighley . Wednesday 2/9, 10am PT #TheWolfIsBack pic.twitter.com/n9f9AWkY9i

Telltale Games wird einen Blick hinter den Kulissen auf The Wolf Among Us 2 (zur offiziellen Website des Spiels) “und dann noch mehr” zeigen. Die Show wird am Mittwoch, den 9. Februar gestreamt und zudem moderiert vom The Game Awards-Moderator Geoff Keighley. Keighley bestätigte auch, dass es einen brandneuen Trailer für das Spiel geben wird. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal vom Wolf Among Us 2-Team gehört haben. Es erschien 2019 bei den Game Awards, nachdem Telltale Games unter LCG Entertainment wieder zum Leben erweckt wurde. Und während Big Bad Wolf, ich meine, Bigby seinen Moment dort auf der großen Leinwand bekam, haben wir zwischen damals und heute nur ein paar kleinere Updates auf Social Media gesehen.

Was auch immer als nächstes von dieser neuen, reformierten Truppe von Telltale kommt, liegt immer noch in der Luft. Das Studio hat alte Telltale-Spiele gottseidank wieder auf den Markt gebracht, aber dies wird eine völlig neue Fortsetzung eines beliebten Franchise sein. Daher muss man damit rechnen, dass es etwas Skepsis darüber geben könnte, was für The Wolf Among Us 2 so alles in petto ist. Der Choose Your Own Adventure-Style ist typisch für Telltale Games, sei es nun in Form des Wolfs im Märchendorf, oder The Walking Dead, oder Guardians of the Galaxy oder Game of Thrones. Die beiden letzteren Reihen haben leider nur eine einzige Staffel spendiert bekommen, vermutlich der Rechte wegen – mal sehen, ob das neue Team von Telltale Games daran etwas verändern können wird!