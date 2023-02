Tekken 8: Nina Williams kommt wieder vor, 36-Minuten-Video veröffentlicht

Bandai Namco hat eine detaillierte Aufschlüsselung von Tekken 8 veröffentlicht, die Nina Williams als wiederkehrende Figur bestätigt.

Mehr über Tekken 8

Am Sonntag streamte Bancai Namco eine 36-minütige Aufschlüsselung der Gameplay-Mechanik der Kampffortsetzung, einschließlich des Heat-Systems, des Rage-Systems und der Heilung im Spiel. Kurz gesagt: Je offensiver und aggressiver ihr in Tekken 8 zu Werke geht, umso besser für euch! Denn sowohl die Heilung als auch das Beibehalten des Heat-Zustands werden nur dann aktiviert, wenn ihr auf euer Gegenüber einprügelt. Das bringt natürlich Pfeffer in das Gameplay, und stellt nach ein, zwei Teaser-Events nun endlich eine Neuerung in Vergleich zu den Vorgängertiteln dar. Zusätzlich zum Stream veröffentlichte Bandai Namco einen Trailer, in dem das Urgestein (seit 1994!) Nina Williams vorgestellt wurde.