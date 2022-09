Tekken 8 in der gestrigen State of Play angekündigt

Bandai Namco Europe kündigt im Rahmen der gestrigen State of Play mit Tekken 8 den neusten Teil der legendären Beat-em-Up-Reihe an. Das Spiel wird die volle Power der Unreal Engine 5 nutzen und führt den Kampf exklusiv in die neue Generation auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Entwickelt von den Bandai Namco Studios, wird das neue Tekken mit Hilfe der aktuellen Technik das Fighting-Genre auf ein noch nie dagewesenes visuelles und immersives Level heben. Tekken 8 setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishima’s Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor dieser die Weltherrschaft an sich reißt.