Tekken 8 bekommt bei den Game Awards einen großen Auftritt

Ein Live-Stream zu Tekken 8 soll wohl bei den diesjährigen Game Awards 2022 stattfinden. Mehr Infos gibt’s gleich hier!

Twitch-Streamer AvoidingThePuddle twitterte ein Foto von dem, was eine Werbeaktion für das Spiel zu sein scheint. Das Paket enthält ein T-Shirt mit dem Tekken 8-Logo sowie eine Nachricht, die darauf hindeutet, dass das Spiel bei den Game Awards gezeigt wird. Die Nachricht lautet einfach: “tune into The Game Awards Livestream” und enthält einen Link zum Twitch-Kanal der Game Awards und eine Erinnerung an das Datum am 8. Dezember.