tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit Test: Einfacher geht Heizen nicht

Warum das Ganze? Ihr könnt mit dem tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit im Anschluss die Temperatur pro Raum per App steuern, auch von unterwegs. Das ermöglicht es euch, nur da und dann zu heizen, wo und wann ihr es gerade braucht. Dafür könnt ihr das System dann individuell erweitern und noch mehr Energie sparen! In diesem Kit sind ein tado° Smartes Heizkörper-Thermostat X , die Bridge X und 12 Monate Auto-Assist (im Wert von 29,99 Euro) enthalten. Danach kann das Abonnement für Auto-Assist fortgesetzt werden. Der reguläre Abopreis beträgt 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr. Packen wir das Kit mal aus!

Mit dem tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit könnt ihr Energie und somit auch Kosten sparen. Was verspricht der Hersteller? Ihr sollt eure Heizkörper wie auch bei anderen Herstellern bequem von überall steuern können. So spart ihr mühelos Energie und bares Geld, und das ohne Aufwand oder Verzicht auf Komfort. Nicht nur das, die dafür notwendigen Installationen könnt ihr einfach in wenigen Minuten selbst vornehmen. Die App leitet euch dabei Schritt für Schritt an – und geht dabei individuell auf euer Heizkörper-Modell ein. Keine Sorge: Dabei kann kein Wasser austreten.

Die Installation

Auch als völlig Ungeübter und Nichthandwerker war es äußerst einfach, das tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit in seiner Gesamtheit zum Laufen zu bringen. Als Erstes müsst ihr die tado° Brdige X bei einer Steckdose einstecken. Daraufhin schaltet sie sich ein und macht sich für eine Verbindung bereit. Ihr installiert derweil die tado°-App auf eurem Smartphone (egal, ob iOS oder Android), und umgehend wird euch angezeigt, dass ihr diese Bridge konfigurieren könnt. Einfach die Anweisungen befolgen, ihr werdet dann noch nach eurem aktuellen WLAN samt Passwort gefragt. Danach geht es schlagartig, die Verbindung steht, die Bridge läuft. Fertig.

Auch der Smart Radiator Thermostat X lässt sich kinderleicht in der selben tado°-App hinzufügen. Es gilt, die Akku-Abdeckung herunterzuschrauben, den Isolierstreifen (er trennt den Pin zwischen Gerät und Akku) zu entfernen und danach die Abdeckung wieder anzubringen. Postwendend schaltet sich das Produkt ein, und ihr könnt durch Drehen des Thermostats die Sprache einstellen. Nach einem Tipp aufs Display bestätigt ihr eure Auswahl, und das Zubehör ist bereit zum Verbinden. Gleiches Spiel wie zuvor, nur, dass euch die tado°-App dann noch eine Montageanleitung anbietet. Schritt für Schritt werdet ihr durch die Montage geführt, und binnen zwei Minuten seid ihr fertig.

Geschafft, was nun?

Flugs seid ihr mit der Ersteinrichtung durch, und dann steht man kurz mal da. War’s das schon? Es gilt fortan, in der App für die Optimierungen zu sorgen. Wir erinnern uns: Mit dem intelligenten tado° Starter Kit X können wir das eigene Heizverhalten optimieren. Dabei lässt sich die Temperatur per App, Sprachbefehl oder Drehbewegung am Gerät selbst steuern. Dank Matter könnt ihr euer ganz persönliches Smart Home-System aus und spart dabei bis zu 28 % Energie laut dem Fraunhofer-Institut. Denn auf Wunsch passt das intelligente Heizkörper-Thermostat eure Heizung an eure Anwesenheit und die lokalen Wetterbedingungen an. Erwärmt beispielsweise die Sonne euer Zuhause, wird somit weniger geheizt.

Gleichzeitig lässt sich dank der Fenster-offen-Erkennung unnötiges Heizen vermeiden, so optimiert ihr euren Energieverbrauch und spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. Möglich macht all dies – erraten – die tado°-App auf eurem Smartphone. Denn sie ermöglicht euch jede Menge Feintuning, angefangen bei der manuellen Steuerung der Heizkörper von überall. Wenn ihr nicht daheim seid, muss ja auch nicht so geheizt werden, und andersum könnt ihr genau dann aufheizen, wenn ihr wisst, ihr seid demnächst zu Hause. Selbst Hand anlegen könnt ihr jederzeit, doch tado° gibt euch auch die Option, alles ein wenig intelligenter und selbständiger werkeln zu lassen.

Über Auto-Assist

Der Auto-Assist ist ein optionales Abonnement von tado°, das ihr abschließen könnt. Mit Auto-Assist regeln Geofencing und die Fenster-Offen-Erkennung eure Heizung automatisch, statt euch (ohne Auto-Assist wäre das der Fall) eine Benachrichtigung zu senden. Außerdem bekommt ihr volle Transparenz über euren Energieverbrauch – und das Ganze auch als Monatsvergleich. Bei potenziellen Problemen eurer Heizung werdet ihr ebenfalls gewarnt. Das Abo kostet 3,99 € pro Monat oder 29,99 € pro Jahr und ist jederzeit kündbar. Wenn ihr euch für einen Kauf des tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit über tink entscheidet, bekommt ihr übrigens ein Jahresabo geschenkt dazu!

Ihr bekommt dank diesem Feature die volle Transparenz über euren Energieverbrauch und die daraus resultierenden Kosten. Seid ihr nicht zu Hause, heizt das tado°-System nicht, und wenn ihr bald zu Hause seid, heizt das System automatisch vor. Das Pausieren bei geöffneten Fenstern ist ebenso mitumfasst wie der Zugang zu euren historischen Daten, was Heizaktivität und -kosten angeht. Zu guter Letzt wird mit diesem Abo auch Energy IQ freigeschalten, das Schätzungen zum Heizverbrauch bietet und es euch ermöglicht, die volle Kontrolle zu erhalten und somit Energie und Kosten zu sparen. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich klug, so rentiert sich die Anschaffung des tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit schnell!

Optionen beim tado° Smart Radiator Thermostat X Starter Kit

Es ist egal, wie ihr die Steuerung vornehmen wollt. Ob am Thermostat selbst, via App oder gar mit Sprache – alles ist möglich. Wenn ihr einen Sprachassistenten zu Hause habt, könnt ihr ganz einfach “Alexa, dreh meine Heizung auf 18 Grad herunter“ sagen. Individuelle Zeitpläne, Geofencing & mehr sind dabei ebenfalls möglich! tado° ermöglicht es, individuelle Heizpläne für jeden Tag und jede Stunde einzustellen. Selbst wenn dann im Betrieb die Internetverbindung ausfällt, funktionieren die Heizpläne dank Offline-Schedules weiter. Eingestellte Zeitpläne werden nämlich lokal auf die Geräte gespeichert, und da sie alle eine eigene Stromversorgung via Akku haben, kommt es da zu keinen Ausfällen.

Auch eine Kindersicherung gibt es! So werden Eingaben am Gerät dann einfach ignoriert – gut durchdacht. Etwas gibt es bei diesem Neustart von tado° zu beachten: Die X-Reihe ist nicht kompatibel mit den vorherigen tado° V3+/ V2-Geräten. Das wird durch den neuen Smart Home-Standard Matter (Thread) erklärt: Ihr könnt nämlich problemlos den Überblick über all eure smarten Geräte mit der tado° Bridge X (im Lieferumfang dabei) behalten. Als Thread-Border-Router ist die Bridge das neue Herzstück eures Smart Homes. Mit Matter spannt ihr nämlich ein stabiles und zuverlässiges Thread-Netzwerk in eurem Zuhause auf. Im Gegensatz zur alten tado° V3+ Bridge verbindet ihr alle eure tado° X-Geräte sowie alle Matter-fähigen Produkte anderer Hersteller.

Nachhaltig und vielseitig

Das ist richtig cool, da ihr dann all eure smarten Matter-fähigen Geräte mit nur einer App steuern könnt. Vorbei sind die Zeiten, wo ihr für jedes einzelne Produkt bzw. für jeden einzelnen Hersteller eine eigene App gebraucht habt. Es verwöhnt euch schon richtig, wenn ihr mit einer einzigen App das gesamte Haus im Überblick habt, das ist zukunftssicher. Hierbei zu erwähnen ist auch der wiederaufladbare Akku mit USB-C: Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat X ist mit einem langlebigen Akku ausgestattet, der nur einmal pro Heizsaison aufgeladen werden muss. Der Akku in nur zwei Stunden vollständig geladen. Das spart nicht nur Zeit, sondern im Gegensatz zum älteren V3+-Modell auch den Aufwand des Batteriewechsels. Der integrierte USB-C-Anschluss macht das Aufladen günstiger und umweltfreundlicher, da ihr keine Einwegbatterien mehr benötigt.

Und was kann der Spaß nun ersparen? Der Hersteller selbst sagt: Mit dem Starter Kit bestehend aus Heizkörper-Thermostat & Bridge der tado° X-Reihe reduziert ihr eure Energiekosten um bis zu 28 % (wissenschaftlich bestätigt durch das Fraunhofer-Institut). Kund*innen sparen mit smarten Thermostaten im Schnitt 22 % Energie ein. Mit tado° Balance reduzieren sie ihre Kosten um zusätzliche 20 %. Erneuerbare Energien sorgen dafür, dass die Preise im Strommarkt stark schwanken. Wenn viel Wind- und Sonnenenergie im Netz ist, sinken die Strompreise signifikant. tado° Balance nutzt genau diese Zeiten niedriger Energiepreise, um das Zuhause abzukühlen oder aufzuheizen und behält dabei den gewünschten Temperaturbereich und Komfort bei. Insgesamt sparen Kund*innen, die Energieschwankungen nutzen, in der Regel 38 % Energiekosten ein.

Technische Daten zum Starter Kit

Produktmaße

Heizkörper-Thermostat: 49 x 67 x 67 mm bei 180 g

Bridge: 31 x 60 x 60 mm bei 120 g

Verbindung

Heizkörper-Thermostat: Thread

Bridge: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz) und Thread

Stromversorgung

Heizkörper-Thermostat: Li-ion Batterie-Pack (USB-C, Ladezeit 2h)

Bridge: Netzstrom direkt an der Steckdose

Zum Heizkörper-Thermostat

Fenster-Offen-Erkennung

Luftqualitätssensor

Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm

Lieferumfang