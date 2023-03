Bosch Smart Home – Starter Set Heizung II im Test: Smartes Heizen spart Kosten

Die Heizsaison macht gerade eine kurze Pause, doch jede/r weiß wohl, dass bis Ostern immer noch ein Anflug von Winter auf uns zukommen kann. Um nicht unnötig Geld – das aktuell wirklich an allen Ecke gut gebraucht werden kann – wortwörtlich zu verheizen, sollen Smarte Heizsysteme Abhilfe schaffen. So auch das Bosch Smart Home Starter Set Heizung II, das ich dank einer Musterbereitstellung des Smart-Home-Experten tink.at testen durfte. Was ich von dem Paket halte, erfahrt ihr in meinem Test.

Lieferumfang

Im Paket sind eine Basisstation (Gen. 2) samt Stromversorgung und LAN-Kabel, zwei Bosch Thermostate der zweiten Generation je samt Adaptern für die Montage sowie auch zwei handelübliche Batterien enthalten. Ihr bekommt also ein komplettes Paket, das für den Einsatz nur noch ein Apple- oder Android-Gerät mit Zugang zum App- bzw. Play-Store benötigt.

Installation und Inbetriebnahme

Ich hatte schon eine ordentliche Portion Respekt, als ich hörte, dass ich das Paket testen darf, da ich mit dem Thema Heizung/Thermostate etc. noch nie einen Berührungspunkt hatte. Das höchste aller Gefühle war hie und da den Heizkörper zu entlüften. Und nun soll ich hier etwas abschrauben und durch einen neuen smarten Thermostat ersetzen und dann gibt es da noch eine Basisstation zu installieren. Ob das gut gehen wird? Um keine Fehler zu machen, habe ich gleich mal die Bedienungsanleitung studiert und die besteht zu 80% aus Warnhinweisen, 15% aus Bilder und Funktionsbeschreibungen und maximal 5% Montage-Anleitung. Beim Thermostat zb. ist ein einziges Piktogramm zu sehen, wie ein Montage mit Adapter in der Regel funktioniert.

Gut, der Ausprobierer in mir übernimmt das Ruder, greift zur Rohrzange und schraubt den alten Thermostat ab. Gut, das Ding ist ab und nichts ist passiert. Auch das Anschrauben des neuen Thermostat – zuvor empfehle ich noch die Batterien in das vorgesehen Fach zu platzieren – geht sowas von leicht von der Hand, dass ich nun verstehe, warum in der Bedienungsanleitung kaum was dazu erwähnt wird. Großartig!