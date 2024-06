Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) angekündigt

Auf der Nintendo Direct im Juni 2024 wurde Super Mario Party Jamboree gezeigt, mit einem Erscheinungstermin am 17. Oktober 2024.

Über Super Mario Party Jamboree

Im Trailer zum Spiel wird gleich eingangs erwähnt, dass uns nichts weniger als die gewaltig größte Mario Party erwarten wird. Damit ist klargestellt: Super Mario Party Jamboree wird die größte Auswahl an Minispielen bieten, die diese Game-Reihe jemals gesehen hat. Fünf neue Karten wie der Regenbogen-Kaufpalast oder das Meisterwürfler-Motodrom sind dabei mit von der Partie so wie zwei Bretter aus vorherigen Spielen (nein, nicht vom vorherigen Switch-Titel). Die Minispiele reichen dabei ganz serientypisch von Zufallssiegen, actionreichen Geschicklichkeitsübungen über Knobelspiele bis hin zu Tempo-Einlagen, wo eure Reflexe getestet werden. Insgesamt warten über 110 Minispiele auf uns, es sollte uns also bei dieser Riesenauswahl nicht so schnell langweilig werden! Damit nicht genug, bis zu 20 Spieler:innen können online Kopf-an-Kopf gegeneinander antreten, dafür sorgt der Bowserathlon – wer sich hier behaupten kann, muss gut sein! Es kommen sogar noch mehr Modi, und wir wissen erst dann mehr, wenn Super Mario Party Jamboree am 17. Oktober 2024 für NIntendo Switch erscheint. Seid ihr bereit? Hier ist der erste Trailer für euch!