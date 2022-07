Süß: The Spirit and the Mouse kommt für PC und Nintendo Switch

Mit The Spirit and the Mouse kommt ein echt süßer Puzzler – eine Freundschaft zwischen Maus und Geist wird euer Herz erwärmen. Noch 2022 soll es so weit sein, seht hier einen Trailer zum Spiel!

Mehr über The Spirit and the Mouse

The Spirit and the Mouse ist ein demnächst erscheinender narrativer Puzzle-Plattformer von Alblune Games, einem Indie-Team, das aus zwei Entwicklern Lucie Lescuyer und Alex Strook besteht. Darin übernehmt ihr die Rolle einer Maus namens Lila, die in einem malerischen französischen Dorf lebt, mit einem Elektro-Geist namens Lumion zusammenarbeitet und so den Einheimischen hilft. Der Trailer des Spiels zeigt die gemütliche Umgebung, einige der Charaktere, die ihr treffen werdet, und natürlich einige Gameplay-Segmente von Lila, die entlang von Dächern stattfinden und die Strom-Mechaniken vorstellen. Der Ableger sieht aus wie eines dieser Spiele, das euch die Umgebung in eurem eigenen Tempo erkunden lässt. Auch nicht übel, finde ich.

Apropos Aussehen: Da der Titel für Nintendo Switch und von einem Zwei-Personen-Team kommt, erklärt das auch die etwas einfachere Grafik. Dafür kann der Soundtrack ganz schön einschlagen: Die leichtgängige jazzige Hintergrunduntermalung wird bestimmt ihre Anhänger:innen finden! Was die Story betrifft, müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden – dazu ist (ganz wie bei Stray) noch wenig bekannt. Der neue Puzzler wird uns irgendwann im Jahr 2022 auf PC und Nintendo Switch elektrisieren, und eine Demo kann schon jetzt auf Steam (zur Steam-Website des Titels) gespielt werden. Trailer zum Spiel gefällig? Gut, dass es schon einen gibt – hier ist er für euch!