State of Stray: Am 19. Juli 2022 heißt es Miau

BlueTwelve Studio hat einen Veröffentlichungstermin für sein Katzenabenteuerspiel Stray am 19. Juli 2022 angekündigt.

Das Datum wurde letzte Woche versehentlich von der PlayStation-Datenbank bereits verraten, und nun ist es auch offiziell. Stray als Third-Person-Katzen-Spiel wurde 2020 angekündigt und sollte ursprünglich im Oktober 2021 veröffentlicht werden. In diesem Titel spielt ihr ein verlorenes Kätzchen allein in einer Cyberstadt, die von menschenähnlichen Robotern und gefährlichen Kreaturen bewohnt wird. Getrennt von der Familie müsst ihr ein altes Geheimnis entwirren, um der Stadt zu entkommen und einen Weg nach Hause zu finden.

Während eurer Reise trefft ihr auf eine kleine fliegende Drohne namens B12. Sie ist sehr hilfreich, und im Verlauf des Abenteuers freundet ihr euch auch mit ihr an. Mit Hilfe von B12 versucht ihr im Doppelpack, einen Ausweg aus der Stadt zu finden. Als Katze seid ihr natürlich nicht so groß wie ein menschlicher Charakter, was dem Abenteuer einen ganz eigenen Zugang verschafft. So erkundet ihr die neonbeleuchteten Gassen und trüben Umgebungen der Stadt. Eure Fähigkeiten drehen sich um das Katzendasein, so habt ihr perfekte Balance, scharfe Krallen, schnelle Beine und flauschiges Fell. Wir sind gespannt auf den Titel, der jetzt endlich kommen wird!