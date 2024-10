Subnautica 2 erscheint 2025 im Early Access für PC und Xbox Serie-Konsolen

Unknown Worlds und KRAFTON, Inc. präsentieren offiziell Subnautica 2, das nächste Spiel der beliebten Open-Water-Survival-Serie.

Über Subnautica 2

Voller Geheimnisse und Überraschungen wird Subnautica 2 wie angekündigt im Jahr 2025 im Early Access auf Steam, Epic Games Store und Windows Store und als Game Preview auf Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass erscheinen. In diesem Spiel erkunden wir eine völlig neue außerirdische Ozeanwelt voller lebendiger Biome, seltsamer Kreaturen und versteckter Geheimnisse. Egal, ob mit Freunden oder alleine können wir Werkzeuge herstellen, eigene Basen bauen und durch die Tiefen dieser faszinierenden, außerirdischen Welt navigieren, während wir unsere eigenen Überlebensgeschichten schreiben. Richtig gelesen: Der Titel wird offiziell den Multiplayer-Koop einführen und damit eine neue Möglichkeit bieten, das Abenteuer zusammen zu erleben. Bis zu vier Spieler*innen können sich im neuen Game verbünden!

So dürfen wir gemeinsam die riesigen Umgebungen des Ozeans erforschen und zusammenarbeiten, um uns den Herausforderungen eines Planeten zu stellen, auf dem es von Schönheit und gleichzeitig Gefahr nur so wimmelt. Subnautica 2 baut auf dem auf, was die Fans an den Vorgängerspielen der Serie geliebt haben, und vertieft das Erlebnis mit neuen Biomen, von hoch aufragenden Unterwasserklippen bis hin zu üppigen Korallenfeldern, die jeweils mit einzigartigen Kreaturen und verborgenen Geheimnissen gefüllt sind. Wenn die Spieler tiefer eintauchen, werden sie die Geheimnisse im Herzen des Planeten aufdecken.Durch Early Access haben wir die Möglichkeit, die Zukunft des Spiels mitzugestalten. Weitere Updates folgen bald – Trailer zum neuen Game gefällig?