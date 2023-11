Stray wird im Dezember für macOS erscheinen

Annapurna Interactive hat enthüllt, wann Mac-Spieler:innen ihre Pfoten auf Stray, einen der bezauberndsten Titel der letzten Jahre, legen können.

Stray streunt auf macOS

Stray kommt am 5. Dezember über den Mac App Store und Steam auf macOS. Wir werden jedoch ein ziemlich aktuelles System benötigen. Das Spiel wird nur mit Macs mit einem Apple Silicon-Chipsatz kompatibel sein, wenn ihr also noch eine Intel-basierte Maschine besitzt, habt ihr Pech gehabt. Der Titel debütierte im Juli 2022 auf PC und PlayStation und kam diesen August auf Xbox. Es ist ein gutes Spiel, und es ist schön, dass bald mehr Leute dieses fesselnde Cyberpunk-Abenteuer spielen können, bevor es in einen Film umgewandelt wird. Apple hat seine Gaming-Initiative etwas stärker vorangetrieben, und einige namhafte Verlage bringen ihre Titel auf den Mac (und sogar das iPhone). Resident Evil Village kam letzte Woche auf dem iPhone 15 Pro und einigen iPad-Modellen an, während Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding und das Resident Evil 4-Remake in den kommenden Monaten in das Apple-Ökosystem gebracht werden.