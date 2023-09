Resident Evil 4 Remake, Village und AC Mirage kommen auf iPhone 15 Pro

Apple hat angekündigt, mehrere hochkarätige Konsolen- und PC-Spiele für das stärkste seiner kommenden iPhone-Modelle zu bringen.

Mehr zum iPhone 15 Pro-Push

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro wurden während einer Apple-Veranstaltung am Dienstag vorgestellt. Capcoms Resident Evil 4 Remake und Resident Evil Village werden später in diesem Jahr für das Pro-Gerät veröffentlicht. Assassin’s Creed Mirage (zu unserem Preview), das nächsten Monat für PC und Konsolen veröffentlicht wird, kommt “Anfang 2024” auf das iPhone 15 Pro, wie das Ubisoft-Spiel The Division Resurgence. “Das iPhone 15 Pro erhält ein großes Leistungs-Upgrade vom A17 Pro-Chip”, so Apple. “Mit einer neuen 6-Kern-GPU und einer schnelleren Neural Engine wird es zu einer unglaublich leistungsstarken mobilen Spielmaschine, die eine qualitativ hochwertigere Grafik und reichhaltige, immersive Spielwelten ermöglicht, die noch nie zuvor auf einem Smartphone gesehen wurden.

Sribalan Santhanam, VP der Silicon Engineering Group von Apple, sagte: “Wir haben der GPU brandneue Funktionen hinzugefügt, wie Mesh-Schattierung, mit der Spiele detaillierte Umgebungen erstellen und gleichzeitig weniger Strom benötigen. Und zum ersten Mal haben wir hardwarebeschleunigtes Raytracing mit der schnellsten Raytracing-Leistung in jedem Smartphone.“ Apples SVP of Marketing, Greg Joswiak, sagte auch: “Dieses neue Leistungsniveau wird neue Spiele für das iPhone 15 Pro ermöglichen, die bisher nur auf Spielkonsolen, PCs oder dem Mac verfügbar waren“. Er fügte hinzu: “Dies ist das erste Mal, dass die Konsolenversion von Assassin’s Creed nativ auf einem Smartphone verfügbar ist”.