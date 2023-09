Annapurna Interactive verrät: Das Katzenspiel Stray wird ein Animationsfilm

Annapurna Animation bereitet sich darauf vor, das preisgekrönte Katzenspiel Stray von BlueTwelve Studio in einen Animationsfilm zu verwandeln.

Stray – vom Spiel zum Film

In Stray übernehmt ihr die Kontrolle über eine Katze, die in eine unterirdische Stadt fällt, die von Bakterien, Maschinen und Robotern bevölkert ist. In dem Bestreben, mit Hilfe eines Drohnenbegleiters nach Hause zurückzukehren, muss das Duo sein Bestes geben, um die Zurks und Sentinels zu vermeiden, die versuchen, sie zu eliminieren. Das gesamte Spiel wird aus der Sicht einer Katze gespielt, was nicht nur Katzenliebhaber:innen, sondern auch Rätsel-Fans große Freude gemacht hat. Zudem verglich Robert Baird, ein ehemaliger Chef von Disney Animation, das Spiel mit einer Komödie dank seiner Dynamik zwischen den beiden Protagonisten.