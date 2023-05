Stoov Ploov im Test: Das perfekte Geschenk für Frostbeulen?

Vor wenigen Tagen landete mit dem Stoov Ploov (60×90 Knitted Ocher Yellow) ein wahrer Hingucker, der auch noch ein überaus passendes Mutter- oder Vatertagsgeschenk sein könnte bei uns im Testlabor. Was ich von dem Heizkissen mit Infrarottechnologie halten, erfahrt ihr in meinem Stoov Ploov Test.

Stoov stellt sich vor

Wir sind Stoov, ein niederländisches Unternehmen, das seit 2014 Wärmekissen und -Decken entwickelt und produziert. Dabei haben wir uns es zum Ziel gesetzt, die Menschen auf nachhaltige Weise zu wärmen. Die stilvollen und wiederaufladbaren Kissen wärmen dich, wo und wann immer du willst. Du kannst die Wärmekissen und -Decken in vielen Farben und Größen online bestellen. Bestimmt hast du uns schon häufiger in Online- und Offline-Medien gesehen — denn wir finden, es ist an der Zeit, so viele Menschen wie möglich zu wärmen, getreu unserer Philosophie: Wir wärmen Menschen, nicht den Planeten. (Quelle Stoov Webseite)

Lieferumfang

Im Lieferumfang befinden sich einige Dinge. Angefangen vom Herzstück, dem Heizkissen selbst, über einen Überzug bis hin zum Ladegerät. Alles was ihr für den Betrieb des Heizkissens braucht, ist auch tatsächlich in der Verpackung.

Inbetriebnahme und erster Testlauf

Bevor ihr das Kissen verwenden könnt, müsst ihr noch ein paar Handgriffe erledigen. Der Akku wird mit dem Kabel des Kissens verbunden und im Anschluss im Kissen verstaut. Danach wird der Schutzüberzug über das Kissen gegeben, bevor ihr das Paket in den Dekoüberzug gebt. Achtung: Dort gibt es auf einer Seite eine Öffnung für das Bedienelement, an dem sich auch der Anschluss zum Laden des Akkus befindet. Es ist schon eine Startladung im Akku, weshalb ihr dann gleich das Kissen in Gebrauch nehmen könnt. Hier ein kurzes Video, dass alles auch mit Bewegtbild: