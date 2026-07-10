Jackery Explorer 1000 v2: Vom Notfall-Backup zum Grillabend

Gleichzeitig hat das Gehäuse ein beachtliches Update erhalten. Obwohl die Kapazität mit 1070 Wh leicht über der des Vorgängers liegt, ist die Box um stolze 18 Prozent kompakter geworden. Das spürt ihr sofort beim Packen. Während der alte, starre Tragegriff das Stapeln im Kofferraum unmöglich machte, lässt sich der ergonomische Griff der v2-Variante flach einklappen. Wenn ihr euer Gepäck für das Wochenende im Auto verstaut – sei es im kompakten Offroader oder für die Fahrt zum Campingplatz –, zählt jeder eingesparte Zentimeter im Packmaß.

Falls ihr die Entwicklung von Jackery in den letzten Jahren mitverfolgt habt, erinnert ihr euch vielleicht an den originalen Explorer 1000, der den Markt maßgeblich geprägt hat. Doch die Batterietechnik hat sich seither rasant weiterentwickelt. Während das Urmodell auf klassischen Lithium-Ionen-Zellen basierte, die nach etwa 500 Ladezyklen merklich an Leistung verloren, verbaut Jackery im neuen v2-Modell langlebige Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4). Für euch bedeutet das eine enorme Steigerung der Lebensdauer: Bis zu 4000 vollständige Ladezyklen sind möglich, bevor die Batterie auf 70 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität sinkt. Selbst bei regelmäßigem Einsatz könnt ihr also mit einer Lebensdauer von gut zehn Jahren planen.

Als Solarenergie-Fan der ersten Stunde verfolge ich die Entwicklung schon lange und nach dem Explorer 2000 v2 ( hier geht’s zu meinem Test ) sowie einigen anderen Powerstations wollte ich wissen, wie sich der Jackery Explorer 1000 v2 in meinem Test schlägt.

Vielseitiger Einsatz abseits des Campings: Meine Praxistests

Der Nutzwert des Jackery Explorer 1000 v2 geht weit über das klassische Camping hinaus. In Kombination mit dem SolarSaga 100W Panel wird das Gerät zu einem autarken Kraftwerk für unterschiedlichste Lebensbereiche.

1. Der zuverlässige Helfer für Garten und Wald

Die Powerstation ist die ideale Lösung für autarkes Arbeiten im Grünen. Ob Rasenmäherroboter, Motorsense oder Akku-Kettensäge: Leere Werkzeugakkus lassen sich bequem direkt vor Ort über die AC-Steckdosen des Explorers laden. Ein großer Vorteil gegenüber der Ladung im Auto: Ihr müsst euch keine Sorgen um die Autobatterie machen, während der Explorer sicher im Kofferraum arbeitet. Zudem ermöglicht die Powerstation einen nachhaltigen Betrieb des Mähroboters, indem sie als kontinuierliche Stromquelle fungiert.

2. Mobiles Home-Office auf der Terrasse

Für produktive Stunden im Freien verwandelt der Explorer die Terrasse in einen vollwertigen Arbeitsplatz. Selbst zwei Laptops und ein zusätzlicher Monitor werden stundenlang mit Energie versorgt. Schließt einfach zusätzlich das SolarSaga 100W Panel an und nutzt die Sonnenenergie zur permanenten Nachladung. Dank der cleveren Peilhilfe am Panel lässt sich der optimale Sonnenwinkel intuitiv einstellen, sodass ihr theoretisch unbegrenzt netzunabhängig arbeiten könnt.

3. Gaming-Session oder Video-Abend im Freien

Da der Explorer 1000 v2 über eine reine Sinuswelle und eine Dauerleistung von 1500 Watt verfügt, könnt ihr problemlos einen hochwertigen Beamer (z.B. den Halo+ (New)), eine Soundbar und sogar eure Konsole oder ein Notebook für die Zuspielung gleichzeitig betreiben. Selbst wenn ihr den Abend mit einer packenden Gaming-Runde ausklingen lasst, reicht die Kapazität von 1070 Wh für stundenlangen Spielspaß aus.

Alternative Einsatzgebiete, die mit dem Explorer 1000 V2 möglich sind:

Verlässlicher Schlaf für Patient:innen und Allergiker:innen

Wenn ihr oder Freund:innen und Familie nachts auf ein medizinisches CPAP-Gerät angewiesen sind, ist eine verlässliche Stromversorgung im Urlaub oder bei einem Blackout essenziell. Sollte es einen Stromausfall geben, kann die Powerstation die Stromversorgung direkt übernehmen und das mit minimalen Lüftergeräuschen.

Wintertauglichkeit im Schneebergland

Viele herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus knicken bei winterlichen Temperaturen drastisch ein und verlieren oft bis zu 30 Prozent ihrer effektiven Kapazität. Durch die hervorragende thermische Stabilität der LiFePO4-Zellen lieferte die Powerstation fast die selbe Leistung, wie bei normalen Zimmertemperaturen. Wenn ihr also beim Wintercamping im alpinen Gelände eure Ausrüstung betreiben wollt, müsst ihr keine Angst vor plötzlichen Systemausfällen haben. Ein wichtiger Tipp für alle Outdoor-Enthusiast:innen: Die intelligente Elektronik des ChargeShield 2.0-Systems schützt die Batterie vor Schäden durch frostiges Laden.

Die Qual der Wahl: Explorer 1000 v2 vs. 1000 Plus

Steht ihr vor der Entscheidung, ob ihr zum Explorer 1000 v2 oder zum etwas teureren Explorer 1000 Plus greifen sollt? Auf den ersten Blick wirken beide Geräte sehr ähnlich, doch sie bedienen unterschiedliche Ansprüche.

Der direkte Systemvergleich zeigt, wo die jeweiligen Stärken liegen:

Ausstattungsmerkmal Explorer 1000 v2 Explorer 1000 Plus Akkukapazität 1070 Wh 1264 Wh Dauerleistung AC-Inverter 1500 Watt 2000 Watt Gewicht im Praxiseinsatz 10,8 kg (sehr mobil) 14,5 kg (spürbar schwerer) Kapazität erweiterbar Nein (Festkapazität) Ja, bis zu 5 kWh mit Zusatzakkus Notfall-Schnellladung (AC) Ja, 0-100% in ca. 1 Stunde Nein, Standard-Schnellladung in ca. 1,7 Stunden Maximaler Solarstrom-Input 400 Watt 800 Watt App-Konnektivität Ja (WLAN & Bluetooth) Ja (WLAN & Bluetooth)

Die Entscheidung lässt sich für euch recht einfach auf den Punkt bringen: Wenn ihr maximale Portabilität wünscht und eure Powerstation häufig tragt – sei es im unwegsamen Gelände der Hohen Wand oder beim Verladen ins Heck eures Camper-Vans –, dann ist der Explorer 1000 v2 euer Favorit. Mit fast vier Kilogramm weniger Gewicht ist er deutlich handlicher und lässt sich dank der schnellen Notfallladung über die App in nur einer Stunde an einer normalen Steckdose wieder voll aufladen. Die Plus-Variante hingegen ist eure Wahl, wenn ihr euren Strombedarf in Zukunft flexibel erweitern wollt. Durch die Möglichkeit, bis zu drei externe Batteriepacks anzuschließen, könnt ihr euer System auf gigantische 5 kWh Kapazität aufrüsten. Das ist ideal, wenn ihr eine mehrtägige Absicherung für euer Haus bei einem längeren Blackout plant oder extrem stromhungrige Geräte wie Haartrockner, Kaffeemaschinen oder große Wasserkocher mit über 1500 Watt Leistung betreiben müsst. Sucht ihr hingegen nach einem kompakten Setup, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund steht, fahrt ihr mit der v2-Version deutlich günstiger.

Laut ADAC gilt zu beachten:

Bei der Nutzung der verschiedenen Eingänge empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung genau zu beachten: Die Powerstation verfügt über zwei DC8020-Eingänge. Um die Elektronik zu schonen, sollte darauf geachtet werden, nicht gleichzeitig unterschiedliche Ladequellen (wie etwa ein Solarmodul und den 12-Volt-Kfz-Adapter) parallel zu nutzen, da die Anschlüsse elektrisch nicht vollständig voneinander entkoppelt sind. Wer diese einfache Regel befolgt, erhält ein technisch ausgereiftes und zuverlässiges Werkzeug.