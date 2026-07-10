Google Fitbit Air Test: Kein Bildschirm, keine Ablenkung

Das erste Aha‑Erlebnis kommt beim Gewicht: Der Sensor allein wiegt etwas über fünf Gramm, mit Silikonarmband sind es rund zwölf Gramm. Damit ist das Fitbit Air leichter als viele Konkurrenzprodukte oder Münzen in der Hosentasche. Optisch bleibt Google konservativ: Dieses Produkt bietet eine ganz schlichte Sportband‑Optik mit metallischer Schnalle, vier Bänder mit unterschiedlichen Farben (Berry, Obsidian, Lavender und Fog), die mit angenehmer Textilierung aufwarten, und damit ein bildschirmloses Erlebnis. Damit wir mit dem Testbericht ordentlich loslegen können, packen wir zunächst das Produkt erst einmal aus. Hier ist unser Unboxing-Video!

Gleich vorweg: Wer einen ablenkungsfreien Alltags‑Tracker sucht und Google seine Gesundheitsdaten anvertrauen will, bekommt für rund 100 Euro viel Gerät! Google positioniert Fitbit Air auf der offiziellen Website als bewusst displaylosen Gegenentwurf zur Smartwatch‑Dauerbespielung: kein Zifferblatt, keine Notifications, sondern ein Band, das „einfach mitläuft“ und Daten sammelt. Es gibt sich äußerst minimalistisch am Handgelenk, aber deutlich günstiger und ohne Pflichtabo. Der Clou: Die klassische Fitbit ‑Welt geht im neuen Google‑Health‑Kosmos auf, inklusive Gemini‑KI‑Coach, der aus den gesammelten Daten Trainings‑ und Schlafempfehlungen ableiten soll.

Der erste Eindruck

Ohne Smartphone läuft gar nichts: So ein Fitbit Air muss mit der Google‑Health‑App gekoppelt werden, die mindestens Android 11 oder iOS 16.4 sowie ein Google‑Konto voraussetzt. Bestehende Fitbit‑Installationen werden beim nächsten Update in Google Health überführt. Wer noch alte Fitbit‑Accounts hat, muss seine Daten fristgerecht migrieren, sonst verschwinden historische Statistiken. Rasch fällt auf, dass die neue Plattform zwar moderner wirkt, aber gerade in Misch‑Szenarien mit Apple Health und älteren Google‑Fit‑Daten noch nicht überall konsistent synchronisiert. Das ist aber nur eine Sache von wenigen Updates!

Hardwareseitig ist das Fitbit Air ein klassisches Sensor‑Biest: Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Blutsauerstoff (SpO2), Hauttemperatur und Aktivitätsdaten werden rund um die Uhr erfasst. GPS bringt das Band bewusst nicht mit: Wer Outdoor‑Training tracken will, muss das Smartphone mitnehmen, das die Streckenaufzeichnung übernimmt. Das Konzept ohne Bildschirm ist im Alltag anders, aber dafür auch richtig gut gelungen: Anstatt ständig mit Benachrichtigungen und Vorschauen konfrontiert zu werden, ist dieses Band nur für die Sensoren da. Wollt ihr also auf das Wearable-typische Info-Feuerwerk verzichten, ist das etwas für euch!

Google Fitbit Air im Alltag

Beim grundlegenden Tracking macht das Fitbit Air seine Sache überwiegend gut: Schritte, Schlafdauer und Herzfrequenz lagen in meinen Tests gegen über einer Apple Watch Series 10 nur wenige Schläge auseinander. Ebenso das Schlaftracking lässt sich als Stärke nennen, inklusive Tagesform‑Wertungen, die im Bestfall mit eurem subjektiven Körpergefühl korrelieren. Bei mir taten sie es! Sehr spannend ist auch der KI-Coach, der im Rahmen einer Premium-Mitgliedschaft sein Bestes tut, dazu aber später mehr. Die Google Health-App sorgt jedenfalls für den Überblick, den ihr jederzeit prüfen könnt. Jeder Schlafwert, jede Aktivität, aber auch sonstige Daten rund um euer Wohlbefinden sind dort drin.

Sobald es Richtung Training geht, zeigt sich die Philosophie des Geräts: Fitbit Air beantwortet eher die Frage „Wie geht es meinem Körper insgesamt?“ als „Wie optimiere ich mein Intervalltraining auf Sekunde genau?“. Ohne Display gibt es keine Live‑Herzfrequenz‑Anzeige, keine Pace‑Infos und keine Trainingssteuerung direkt am Handgelenk. Alle Auswertungen landen zeitversetzt in der App. Wer detaillierte Leistungsanalysen, Zonen‑Steuerung und sportartspezifische Metriken im Blick behalten will, ist mit einer Garmin‑, Polar‑ oder dedizierten Performance‑Watch weiterhin besser bedient, während Gelegenheits‑Sportler:innen mit Air vor allem Muster und Trends ihrer Belastung erkennen.

Zur Google Health-App

Die App im Premium-Status ist in vier Reiter unterteilt: Heute, Fitness, Schlaf und Gesundheit. Dementsprechend gestaltet sich dann auch die jeweilige Ansicht der einzelnen Reiter. In „Heute“ seht ihr euer wöchentliches Ziel bezüglich der Cardio-Belastung, eure getätigten Schritte, eure aktuelle Tagesform sowie die Schlafdauer von gestern auf heute. Wenn ihr den KI-Coach nutzt, schreibt er euch hier motivierende Nachrichten bezüglich eures Ziels und wie ihr dieses erreichen könnt. Unter „Fitness“ gibt es die typischen Workouts und Trainings zu finden, zwischen Cardio, Yoga, Achtsamkeit, aber auch zielgerichteten Trainings findet ihr alles, was euer Sportherz begehrt.

Der Punkt „Schlaf“ unterteilt sich zwischen Übersichten (Schlafindex und Schlafdauer) sowie weiteren wichtigen Messwerten. Diese umfassen etwa die Schlafenszeiten auf die einzelnen Wochentage aufgeteilt, Qualität und Dauer eures REM-Schlafs, Tiefschlaf, Schlafeffizienz und sogar Tipps dafür, wie ihr besser schlafen könnt. Sie laufen als Audiospur ab und können euch tatsächlich in kurzer Zeit spürbar beruhigen und entspannen. Der Punkt „Gesundheit“ erfasst dann alles, was noch fehlt: Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung, Aktivzonenminuten, verbrannte Kalorien und alles, was ihr sonst noch so aufzeichnen wollt. Da geht’s rund!

KI‑Coach: Gemini am Handgelenk

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal ist der Google Health‑Coach auf Basis von Gemini: Er erstellt längerfristige Fitnesspläne, liefert tägliche Schlafempfehlungen, erklärt Kennzahlen und soll proaktiv auf Veränderungen reagieren. Sehr cool ist es, da er ein Chatbot ist und euch tatsächlich individuell unterstützen könnt. In unserem Testfall wollte ich meine Sprungkraft fürs Volleyball erhöhen. Daraufhin hat der Coach meine Vitaldaten berechnet und ausgehend von meiner Größe und meinem Gewicht gemeint, dass man da auf alle Fälle etwas tun kann. Fortan war ein Trainingsplan erstellt, und dank Chat bleibt man dann auch täglich dabei beziehungsweise wird daran erinnert.

Das ist dann halt auch ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits habt ihr den Coach immer dabei, und andererseits ist der Coach … nun ja, immer dabei. Die verständlichen Erklärungen und der mögliche Motivationsschub durch passende Coaching‑Hinweise ist dabei nicht zu unterschätzen, doch wenn euch zu viel Druck (egal, wie sanft der sein mag) stresst, dann nervt diese Art der Dauerbeschallung dann doch ein wenig. Solltet ihr den Coach als zu aufdringlich empfinden, könnt ihr ihn in den Einstellungen deaktivieren und die Basisfunktionen weiterhin ohne Premium‑Abo nutzen. Insgesamt ist das aber eine super Idee und hilft tatsächlich beim Sporteln!

Was noch aufgefallen ist

Hersteller Google verspricht bis zu sieben Tage Akkulaufzeit, und in der Praxis lagen wir immer knapp darunter. Je nach Intensität der Nutzung kamen wir im Schnitt auf zwischen fünf bis sieben Tage pro Ladung. Besonders angenehm ist das Schnellladen: Fünf Minuten am Netz reichen tatsächlich für ungefähr einen Tag Nutzung, was das Band bei spontanen Trainings oder vor Reisen sehr alltagstauglich macht. Mit der wasserfesten, schweissbeständigen Bauweise und der insgesamt robusten Konstruktion ist das Fitbit Air zudem klar für 24/7‑Einsatz gedacht, von der Dusche bis zur Nacht auf dem Handgelenk. Im Grunde müsst ihr euch selbst entscheiden, was ihr von eurem Wearable erwartet.

Gegen klassische Fitnessuhren wie die HUAWEI Watch Fit 5 Pro oder eine Google Pixel Watch wirkt das Fitbit Air fast schon wie ein Ergänzungsgerät: Wer Benachrichtigungen, Navigation oder Musiksteuerung am Handgelenk möchte, wird hier natürlich nicht das Auslangen finden. Im Gegensatz dazu ist der Preis mit 99,99 Euro leicht verschmerzbar (das Google Health Premium-Abo kostet 9,99 im Monat), dafür bekommt ihr eben keinen Bildschirm. Ihr werdet aber auch nicht mit Benachrichtigungen überhäuft, also ist es eine ganz andere Art von Wearable. Cool ist auch der intelligente Wecker, der euch in einer optimalen Schlafphase aufweckt – bis zu 30 Minuten vor der eingestellten Zeit. Funktioniert gut!

Google Fitbit Air: Die Technik

Das Google Fitbit Air kommt in vier Farben: Obsidian, Berry, Lavender und Fog. Sieben Tage lang werden alle Bewegungsdaten minutengenau gespeichert, eure Tagesform sogar für die letzten 30 Tage. Die Herzfrequenzdaten werden in Zwei-Sekunden-Intervallen aufgezeichnet, das ist engmaschiger als bei jedem Smart Ring oder Wearable. Bis zu sieben Tage beträgt die Akkulaufzeit, dafür ist ein Lithium-Polymer-Akku verantwortlich. Während der Akku in 90 Minuten von Null auf Hundert aufgeladen wird, reicht eine Schnelladung von etwa fünf Minuten aus, damit ihr einen ganzen Tag das Wearable betreiben könnt.

Neben Bluetooth 5.0 für die Verbindung zu eurem Smartphone gibt es die üblichen Sensoren wie Herzfrequenzmesser, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, SpO2-Sensoren sowie einen Temperatursensor nebst Vibrationsmotor. Während die Textil-Armbänder einheitlich für Handgelenksumfänge von 130-210 mm geeignet sind, gibt es bei den Silikonarmbändern Klein (130-175 mm) und Groß (165-210 mm). Das Google Fitbit Air ist bis zu 50 m wasserbeständig. Die Abmessungen ohne Armband betragen 34,9 x 17 x 8,3 mm bei einem Eigengewicht von 5,2 Gramm, mit Armband werden es 12 Gramm.