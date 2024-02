Steam Next Fest: Tales of Kenzera: ZAU Demo ab sofort verfügbar

EA Originals und Surgent Studios kündigen heute an, dass Tales of Kenzera: ZAU Teil des mehrtägigen Steam Next Fest sein wird, das vom 05. Februar bis zum 12. Februar zur Feier kommender Spieletitel stattfindet. Spieler:innen können die erste spielbare Demo des Action-Adventure-Plattformers im Metroidvania-Stil ab sofort (hier) herunterladen und die ersten zwei Abschnitte des Spiels sowie neue Talente und eine freischaltbare Fähigkeit kennenlernen.

Zur Feier der Teilnahme an dem Next Fest werden Abubakar Salim, der Gründer von Surgent Studios, und ein besonderer Gast das Spiel gemeinsam auf der Steam-Homepage des Action-Adventure-Plattformers im Metroidvania-Stil spielen. Der Livestream beginnt am 05. Februar um 22:00 Uhr.