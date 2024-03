Steam: Die Frühlingsaktion läuft noch bis 21. März 2024 um 18 Uhr

Es ist wieder diese Zeit des Jahres. Die Steam-Frühlingsaktion läuft noch bis zum 21.3.2024 am Abend, mit coolen Rabatten. Lest mehr!

Über die Steam-Frühlingsaktion 2024

Beginnen wir mit Baldur’s Gate 3, dem Spiel des Jahres 2023, laut The Game Awards und Steam selbst. Das RPG ist um 10 Prozent reduziert. Auch Palworld, einer der bisher größten Hits des Jahres, hat auch 10 Prozent Rabatt bekommen. Ein weiterer viraler Smash, Lethal Company, ist um 20 Prozent gesunken. It Takes Two (ein Hammer-Game!), ist gar um 75 Prozent reduziert und ist ab 10 Euro zu haben. Like a Dragon: Infinite Wealth, das erst Ende Januar herauskam, bekommt bereits 20 Prozent Rabatt. Ein Bündel von Cyberpunk 2077 und seine Phantom Liberty-Erweiterung ist um 43 Prozent rabattiert, während das Basisspiel um die Hälfte zu haben ist. Grand Theft Auto 5 ist um 63 Prozent reduziert, während ihr bei Mortal Kombat 1 ganze 40 Prozent sparen können.

Starfield kostet ein Drittel weniger, und mehrere andere Bethesda-Spiele sind im Angebot. Star Wars Jedi: Survivor ist im Preis um 55 Prozent gesunken. Weitere bemerkenswerte Spiele im Steam-Verkauf sind Diablo IV (50 Prozent Rabatt, aber ab Ende dieses Monats im Game Pass), EA Sports FC 24 (80 Prozent Rabatt) und Red Dead Redemption 2 (67 Prozent Rabatt). Das kratzt kaum an der Oberfläche des riesigen Verkaufs, der Tausende von Spielen umfasst. Wenn es etwas gibt, das ihr schon eine Weile auf Ihrer Wunschliste habt, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, um zu sehen, ob es einen Rabatt darauf gibt. Die Steam-Frühlingsaktion läuft bis zum 21. März 2024.