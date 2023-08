Beim Steam Deck 20 Prozent sparen: Generalüberholte Refurbished-Geräte sind erhältlich

Am Steam Deck interessiert, aber bislang war es immer ein bisschen zu teuer? Valve schafft Abhilfe, und zwar mit Refurbished-Geräten!

Ein Steam Deck wie sonst auch

So lässt es sich gut sparen: Valve bietet nämlich ab sofort auf einer eigenen Refurbished-Seite generalüberholte Modelle des Steam Deck an. Unter dem Namen Valve Certified Refurbished könnt ihr so zwischen den verschiedenen Optionen wählen, als würdet ihr ein neues Gerät kaufen. Ihr bekommt nämlich auch die gleiche einjährige Garantie wie bei brandneuen Modellen, und eine Tragetasche sowie ein generalüberholtes Netzteil gleich dazu. Was sich allerdings ändert, ist natürlich der Preis, und das kann sich schon auf eine Entscheidung eurerseits auswirken.

die 64 GB-Variante kostet 339,- Euro (statt 419,- Euro)

die 256 GB-Variante kostet 439,- Euro (statt 549,- Euro)

die 512 GB-Variante kostet 539,- Euro (statt 679,- Euro)

Etwa 20 Prozent könnt ihr so also sparen, und habt dabei keinen Nachteil. Bemerkenswert ist auch, dass ein refurbished 512 GB-Gerät günstiger ist als ein neues 256 GB-Gerät (siehe auch die offizielle Seite)! Bei den Steam Deck-Produkten müsst ihr euch zudem in Erinnerung rufen, dass die Hardware-Ausstattung bei den einzelnen Varianten etwas voneinander abweicht. So hat nur das Top-Produkt die schnellste SSD-Platte im Inneren verbaut und ebenso als einzige Variante das hochwertige entspiegelte geätzte Glas vor seinem Display. Ob ihr dann auch die virtuelle Tastatur mit exklusivem Design als Kaufentscheidungsgrund heranzieht, ist euch überlassen – aber bei dieser Preisgestaltung wäre es wohl clever, gleich zur stärksten Variante zu greifen. Wie seht ihr das?