Statt Stadia: Macht Google Playables YouTube zu einer Spiele-Plattform?

Berichten zufolge testet Google ein Produkt namens Playables, das es Spieler:innen ermöglicht, Spiele über YouTube zu spielen. Wie sieht das aus?

Mehr über Google Playables

Die Info kommt vom Wall Street Journal unter Berufung auf eine interne E-Mail, die an Mitarbeiter der Muttergesellschaft von Google, Alphabet, gesendet wurde. Das neue Produkt, das Playables genannt wird, gibt Benutzern die Möglichkeit, Spiele auf mobilen Geräten oder Desktop-Computern über die Video-Streaming-Plattform zu spielen. Dieser Dienst wird es den Spieler:innen Berichten zufolge ermöglichen, Spiele sofort über die YouTube-App auf mobilen Geräten zu spielen, ähnlich wie beim nun stornierten Dienst Stadia. Dies ist der neueste Ausflug in Videospiele von Google, nach Google Stadia, einer Cloud-basierten Plattform, die es Usern ermöglichte, ihre Bibliothek in Chrome sowie auf Chromecast und anderen ähnlichen Geräten zu streamen.

Es ist derzeit unklar, ob Playables die gleiche Technologie nutzen wird, die von Stadia verwendet wird, und es ist auch unklar, ob der Spielraum für den Dienst zu diesem Zeitpunkt über die grundlegenden Titel hinausgehen wird. Meine eigene Einschätzung ist: Ja, der Dienst wird kommen, aber er wird sich wohl eher auf das Kerngeschäft von Google konzentrieren, sprich Werbung. Und welche bessere Werbung für einen Titel gibt es, als wenn man ihn im Browser kurz anspielen könnte? Jedenfalls denke ich, dass sich das Ganze eher um diesen Nutzungsfall drehen wird anstatt das komplette Spielen einer Spielebibliothek. Denn mit Stadia hat sich Google ja vor allem mit der Kommunikation keinen großen Gefallen getan, und die User zeigten auch nicht das Interesse, das der Konzern gern gesehen hätte. Warten wir’s ab!