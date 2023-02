State of Play im Februar 2023: Diese fünf PS VR2-Titel kommen noch 2023

Es ist wieder diese Zeit des Jahres: Diese Woche war Sonys erstes State of Play-Event im Jahr 2023. Fünf neue PS VR2-Titel wurden angekündigt, lest hier mehr!

Foglands

Der Titel wird auf dem PlayStation Blog als “westliches Science-Fiction-Roguelike” beschrieben und war das erste Spiel, das im Livestream gezeigt wurde. Das Spiel wurde von einem Indie-Studio namens Well Told entwickelt und lässt uns gegen Monster kämpfen, Beute schnappen und versuchen, der Gefahr zu entkommen, bevor wir vom Nebel verschluckt werden. Foglands kommt später in diesem Jahr.

Green Hell VR

In diesem von Incuvo entwickelten Überlebensspiel spielt ihr als Jake Higgins, ein berühmter Anthropologe, der im Amazonas-Dschungel gestrandet ist. Es hat alle Mechaniken, die wir in dieser Art von Spiel erwarten – Waffen herstellen, Raubtiere abwehren und Basen bauen – nur dieses Mal in VR. Weitere Details sind noch nicht bekannt, aber wir wissen zumindest, dass das Spiel später in diesem Jahr erscheinen wird.

Synapse

Das neueste Spiel vom VR-Entwickler nDreams ist ein Ego-Shooter mit telekinetischer Wendung à la Control und dergleichen. Wir verschieben fröhlich Kisten, zünden so manche Sprengstoffe und werfen unsere Feinde mit unseren Kräften in diesem exklusiven PS VR2-Spiel, das ebenso irgendwann im Jahr 2023 veröffentlicht wird.

Journey to Foundation

Dies ist ein seltenes Beispiel für eine Buch-zu-Video-Spiel-Adaption und ein VR-Spiel, das von Issac Asimov’s Foundation inspiriert wurde, einem Roman, der 1951 veröffentlicht wurde. Verwendet eine Plasmafackel, eine Nanotech-Verkleidung und eure Hacking-Fähigkeiten, während Sie zivile Unruhen am Rande des Galaktischen Imperiums untersuchen. Journey to Foundation erscheint im Herbst 2023 auf PS VR2.

Before Your Eyes

Das letzte VR-Spiel des Showcases braucht keine Einführung; Before Your Eyes, das BAFTA-prämierte Indie-Spiel, kommt zu VR. Ihr navigiert euch durch eine emotionale Reise und kommt nur dann weiter, wenn ihr mit den Augen blinzelt. Solltet ihr es noch nicht gespielt haben, scheint dies eine besonders immersive Art zu sein, dies zu tun. Before Your Eyes VR kommt am 10. März auf PS VR2 heraus.