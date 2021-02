Control Ultimate Edition ab sofort für Next Gen erhältlich

Das Next Gen Update für eines der abgefahrensten Spiele der letzten Jahre ist endlich da! Die Control Ultimate Edition ist ab sofort auf der PlayStation 5, sowie Xbox Series X und Series S erhältlich.

Next Gen-Feeling mit der Control Ultimate Edition?

Laut Entwickler Remedy und Publisher 505 Games wird die Variante des Titels die neue Hardware der Next Gen Konsolen so richtig ausreizen:

Das preisgekrönte Videospiel schöpft mit neuen Features und grafischen Verbesserungen die Power der neuen Konsolen voll aus.

Da sind wir auf jeden Fall gespannt darauf, ob sich nun endlich einmal so ein richtiges Next Gen-Feeling beim Zocken einstellt. Bisher gab es zwar den einen oder anderen Exklusivtitel für die Playstation 5 und Xbox Series X|S, das Geführ wirklich in einer neuen Ära des Gamings angekommen zu sein, kam dabei bisher dennoch recht selten auf. Der Fall war das noch am ehesten mit Astro’s Playroom, auch wenn das vorrangig dem neuen Dualsense-Kontroller geschuldet war.