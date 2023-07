Meistverkaufte Games 2023: Hogwarts Legacy vor Diablo 4

Hogwarts Legacy war in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ganz locker Europas meistverkauftes Spiel. Echt interessant!

Trotz aller Kontroversen rund um Hogwarts Legacy hat das die Spielerschaft – wie bereits berichtet – nicht von einem Kauf abgehalten. Der Umsatz von Warners Fantasy-Titel, der im Februar veröffentlicht wurde, war 69 % höher als der von Elden Ring in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022, als das Spiel ebenso im Februar veröffentlicht wurde und Europas größtes Spiel war. GamesIndustry.biz hat die Zahlen, die eine weitere Überraschung beinhalten: Obwohl Diablo 4 erst im Juni veröffentlicht wurde, war es das zweitgrößte Spiel des Jahres. Activision Blizzard sagte am Mittwoch, dass über 10 Millionen Spieler Diablo 4 während seines Startmonats weltweit „erlebt“ haben, was es zum bisher am schnellsten verkauften Titel des World of Warcraft-Studios macht.

FIFA 23 belegte in den ersten sechs Monaten des Jahres den 3. Platz auf den europäischen Verkaufscharts, wobei der Umsatz im Vergleich zu FIFA 22 im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 um 24 % gestiegen ist. Trotz der Veröffentlichung im Mai und der Tatsache, dass die Daten keine digitalen Verkäufe für Nintendo-Spiele enthalten, landete Switch exklusiv The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf Platz 4. GSD sagte, es sei das meistverkaufte physische Spiel in der ersten Jahreshälfte. Grand Theft Auto 5 kam immer noch auf Platz 5 der Verkaufscharts, gefolgt von Call of Duty: Modern Warfare 2, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Survivor, NBA 2K23 und Resident Evil 4. Hättet ihr damit gerechnet?