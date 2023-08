Baldur’s Gate 3 legt zweitgrößten Steam-Start im Jahr 2023 hin

Das neu veröffentlichte RPG Baldur’s Gate 3 hat bisher den zweitgrößten Steam-Start des Jahr 2023 genossen.

Mehr zu Baldur’s Gate 3

Das Spiel, das seit Jahren im Early Access ist, wurde am Donnerstag offiziell auf Steam veröffentlicht, wo es laut dem unabhängigen Steam-Tracker SteamDB eine Spitzenzahl von 427.000 Spielern verzeichnete. Obwohl beeindruckend, ist es immer noch weit von der bisher größten Steam-Veröffentlichung von 2023 entfernt, Hogwarts Legacy, das während der Markteinführungszeit eine Spitzenzahl von 879.308 Spielern verzeichnete. Noch dazu musste sich der Zauberer-Titel die Spielerschaft mit den Konsolenversionen für PS5 und Xbox Serie teilen – eigentlich ein Phänomen, was da los war.

Baldur’s Gate 3 wird aber nicht minder episch, denn Larian Studios (Divinity: Original Sin 2) verspricht nichts weniger als ein ultimatives Erlebnis. Denn der Titel wurde in Zusammenarbeit mit dem Dungeons & Dragons-Team bei Wizards of the Coast entwickelt und basiert “auf aktuellen D&D-Mechaniken und Zaubersprüchen”. Das Spiel wird nächsten Monat auf PS5 veröffentlicht, aber Larian hat gemeint, dass die Xbox-Version möglicherweise erst 2024 erscheint. “Wir haben eine ganze Reihe von Entwicklern, die sehr hart daran arbeiten, das zu tun, was kein anderes RPG dieser Größenordnung erreicht hat – nahtlose Drop-in, Drop-out-Kooperation auf der Serie S-Konsole“, schrieb Douse. “Wir hoffen, bis Ende des Jahres ein Update zu haben”. Denn Microsoft schreibt vor, dass die Spiele auf Serie S keine Features verlieren dürfen, die es auf Serie X gibt – nicht die beste Vorgabe…