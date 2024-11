Stardew Valley 1.6.9-Update ist nun überall erhältlich

Das riesige Update für Stardew Valley wurde nun endlich für Konsolen und Mobilgeräte veröffentlicht. Da ist einiges los!

Stardew Valley-Fans auf Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X können ab sofort das aktuellste Update herunterladen. Es ist mehrere Monate her, dass der Patch am 19. März auf Windows-PCs veröffentlicht wurde, aufgrund von Komplikationen mit der Konsole und den mobilen Ports. Das bedeutet, dass Konsolen- und Mobilspieler*innen Zugang zur neuen tierorientierten Farm des 1.6-Patches, dem dreitägigen Frühlingsfest, zwei weiteren Mini-Festivals und einer ganzen Reihe kleinerer Fixes haben. Aber alle werden etwas bekommen, wenn ihr das 1.6.9-Update von Eric “ConcernedApe” Barone herunterladet. Eines der aufregendsten neuen Updates für alle ist der “Lost Items Shop”, der in den geheimen Wäldern auftauchen wird; und das macht ganz schön Sinn.

Stardew Valley hat mehrere Gegenstände, die nur einmal erworben werden können. Wer zuvor versehentlich einen dieser Gegenstände verschenkte oder verkaufte, hatte einfach Pech. Der geheime Laden erscheint über Nacht, nachdem ihr einen Gegenstand verloren habt, und ermöglicht es euch, einzigartige Dinge zurückzukaufen. (Wenn ihr im Mehrspielermodus seid und jemand einen Gegenstand verliert, können alle einen zurückkaufen, laut den Patch-Notizen.) Eine weitere hilfreiche Änderung der Lebensqualität ist, dass Gegenstände, die ins Wasser fallen, kurz schweben, so dass wir eine Chance haben, um sie zu fangen. Die vollständigen Patch-Notizen sind auf der offiziellen Website verfügbar. Jetzt will der Schöpfer nicht pausieren, sondern einfach sein nächstes Game Haunted Chocolatier fertigstellen…