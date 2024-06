Star Wars Outlaws Gameplay zeigt Weltallreisen und den Planeten Tatooine

Mehr zu Star Wars Outlaws

Dieses kommende Abenteuer wird das erste Open-World-Erlebnis im Star Wars-Universum bieten. Entwickelt von Ubisoft Massive (The Division, Avatar) entführt uns das Spiel in die Zeit zwischen “Das Imperium schlägt zurück” und “Die Rückkehr der Jedi-Ritter”. Die Geschichte dreht sich um Kay Vess, eine junge Schmugglerin, die sich einen Namen in der Galaxie machen möchte, indem sie dem Leben als Gesetzlose entkommt. Begleitet von dem treuen tierischen Begleiter Nix, erkunden wir verschiedene Planeten und beweisen uns in Weltraumkämpfen. Erstmals angekündigt während der Ubisoft Forward Präsentation 2023, erwartet uns ab 30.August.2024 mit diesem Titel ein vielversprechendes Abenteuer für alle Fans des Star Wars-Universums. Bis dahin seht euch den Story Trailer an, holt euch weitere Informationen zu einem Windplaneten durch das Behind The Scenes Material, oder macht euch mit dem Übersichtstrailer ein Gesamtbild des Spiels: