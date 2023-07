Star Wars Outlaws bringt auch einen Windplaneten ins Spiel – sehr stimmungsvoll!

Dank Star Wars Outlaws, Ubisofts Open-World-Schurken-Abenteuerspiel, hat Star Wars jetzt einen Windplaneten. Ist jetzt alles komplett?

Die Star Wars-Galaxie ist berühmt für ihre Planeten mit einer einzigen identifizierbaren Umweltcharakteristik. Es gibt Tatooine, den Wüstenplaneten; Hoth, den Schneeplaneten; Kamino, den Wasserplaneten; und Mustafar, den Feuer- und Lavaplaneten. Nun kommt auch das Wind-Element hinzu! Toshara ist ein brandneuer Schauplatz, der in Star Wars Outlaws debütiert, der in Zusammenarbeit zwischen Ubisofts Massive Entertainment und Lucasfilm entworfen wurde. Toshara ist mit windgepeitschten Ebenen bedeckt, die von der afrikanischen Savanne inspiriert sind, sagen Entwickler in einem neuen Video hinter den Kulissen, und die Geographie des Planeten wird buchstäblich von seiner allgegenwärtigen stürmischen Brise geprägt. Dazu gehört die markante Stadt Murugana, eine Siedlung, die in einen riesigen Felsen gebaut wurde, der von Jahrtausenden von Windböen geschliffen wurde.