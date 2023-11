Star Ocean The Second Story R: Square Enix bringt Acrylfiguren in Japan

Square Enix hat Vorbestellungen für Star Ocean The Second Story R-Acrylfiguren in seinem japanischen Webshop eröffnet. Mehr zu den Star Ocean-Figuren Das gesamte Aufgebot wird dreizehn Schlüsselfiguren aus dem RPG-Titel enthalten. Das Unternehmen wird die Ware ab 3. Februar 2024 freigeben und versenden. Hier ist die vollständige Liste aller dreizehn Star Ocean The Second Story R-Charaktere, die ihre Acrylständer zum Verkauf anbieten werden: Claude C. Kenni

Rena Lanford

Celine Jules

Bowman Jeane

Dias Flac

Precis F. Neumann

Ashton Anchors

Leon D. S. Gehste

Opera Vectra

Ernest Raviede

Noel Chandler

Chisato Madison

Welch Wineyard Jedes Set wird einzeln für 1.540 Yen (rund 10 Euro) erhältlich sein. Ein Paket enthält eine große Abbildung des vollständigen Portraits des Charakters, einen kleineren Ableger der Chibi-Pixelkunst und eine Basis mit dem Namen des Charakters und den Steckplätzen für beide Figuren. Die Vorschaubilder für alle dreizehn Figuren sind unten verfügbar: