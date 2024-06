Star Birds: Charmantes Aufbauspiel von Kurzgesagt – in a Nutshell

Star Birds ist ein farbenfrohes Aufbau- und Ressourcenmanagement-Spiel im Weltall, welches von Toukana Interactive und Kurzgesagt – in a Nutshell entwickelt wird. Der YouTube-Kanal Kurzgesagt – In a Nutshell, welcher wissenschaftliche und philosophische Themen auf anschauliche und verständliche Weise erklärt, kollaboriert mit dem Indie-Entwicklerstudio das uns das friedliche Aufbauspiel Dorfromantik beschert hat. Entdeckt zahllose Asteroiden und gewinnt deren Bodenschätze, baut effiziente Produktionsketten und leitet eine Kolonie von putzigen Weltraumvögeln in neue, interstellaren Weiten! Das Spiel konzentriert sich auf den Aufbau von Basen und dem Ressourcenmanagement im All. Wir scannen Asteroiden, errichten Fabrikationsstätten, automatisieren Herstellungsprozesse und erfüllen Missionen der kleinen Weltraumvögel. Es warten prozedural generierte Asteroiden, eine Vielzahl von Ressourcen und eine charmante Grafik im Stil der lehrreichen Kurzgesagt-Videos. Star Birds soll 2025 nur für PC/Steam erscheinen.