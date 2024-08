Stalker 2 ist nicht tot: 36-Minuten-Entwickler-Video zeigt mehr

Entwickler GSC Game World hat einen 36-minütigen Entwickler-Deep-Dive für Stalker 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht. Nach dem letzten Verschieben des Games hat das Team noch ein wenig mehr Zeit zum Entwickeln bekommen!

Über Stalker 2

Die Chornobyl-Ausschlusszone hat sich nach der zweiten massiven Explosion im Jahr 2006 dramatisch verändert. Gewalttätige Mutanten, tödliche Anomalien und kriegführende Fraktionen haben die Zone zu einem sehr schwierigen Ort zum Überleben gemacht. Es stellte sich heraus, dass das Zentrum der Zone die Quelle unglaublicher Macht verbirgt. Dennoch zogen Artefakte von unglaublichem Wert viele Menschen namens S.T.A.L.K.E.R.s an, die die Zone auf eigenes Risiko betraten und sich bemühten, ein Vermögen daraus zu machen oder sogar die Wahrheit zu finden, die im Herzen von Chornobyl verborgen ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines solchen Stalkers und erkundet eine nahtlose offene Welt, besser gesagt, eine radioaktive Zone von 64 km². Verschiedene Fraktionen, Schießereien und Gespräche werden das Erlebnis im Spiel prägen – je nachdem, wie ihr alles handhabt.

Oft schreit etwas nach einer Kugel: Schreckliche, mutierte Kreaturen greifen euch wahllos an, und Brutstätten sind nur in einer Gruppe auszuräuchern. Doch die wertvollsten Artefakte und Geheimnisse der Zone sind oft genau dort versteckt – da besitzt die nichtlineare Geschichte mit ihren vielfältigen Wegen und Enden einen ganz großen Stellenwert neben der ganzen Action. Eine lebendige Spielwelt, Mod-Unterstützung, ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus inklusive Wetter und immersive Überlebensmechaniken wie Hunger, Schlaf, Blutungen und Strahlungseffekte werden uns so richtig vereinnahmen. Wann ist es so weit? S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird am 20. November für Xbox Series und PC über Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen. Es wird auch über den Xbox Game Pass erhältlich sein.