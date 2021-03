Square Enix kündigt Life is Strange: True Colors an

Square Enix hat während des Livestreams Square Enix Presents Life is Strange: True Colors enthüllt. Der neuste Teil der Reihe wurde von Deck Nine Games entwickelt, dem Team hinter Life is Strange: Before the Storm, und Square Enix External Studios. Life is Strange: True Colors wurde von Musikerin und Social Media-Star mxmtoon präsentiert und stand während der digitalen Live-Show im Zentrum der Aufmerksamkeit, als die neue Protagonistin mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten und ihrer spannenden Geschichte in einer mysteriösen Kleinstadt mit dunklen Geheimnissen vorgestellt wurde.

Was erwartet euch in Life is Strange: True Colors?

Zum ersten Mal in der Geschichte von Life is Strange gibt es kein Warten auf die nächste Episode – True Colors wird dieses Mal direkt als komplettes Spiel erscheinen, sowohl als Box-Edition als auch digital.

Im Spiel erkundet ihr Haven Springs als Alex Chen, die durch Performance-Capture-Technologie und das Nachwuchstalent Erika Mori zum Leben erweckt wird. Alex hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. Die Spieler*innen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

Die Erkundung von Haven Springs wird von einem exklusiven Soundtrack begleitet, der neue Tracks von mxmtoon und Novo Amor sowie viele lizenzierte Tracks enthält, darunter Songs von Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin und viele mehr.