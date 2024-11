Square Enix: Final Fantasy und andere Games werden Multi-Plattform-Titel

Vorbei ist die Zeit der Konsolenkriege: Square Enix veröffentlicht Final Fantasy et al in Zukunft auch auf der Xbox-Konsole.

Bye, Final Fantasy-Konsolenexklusivität

Der Final Fantasy-Produzent Naoki Yoshida hat gesagt, dass Square Enix plant, in Zukunft gleichzeitig Spiele auf der Xbox zu veröffentlichen. In einem Interview sagte Yoshida, der von den Fans als “Yoshi-P” bekannt ist, dass Square plant, Spiele auf allen Plattformen gleichzeitig “mehr und mehr” zu starten. “Natürlich wollen wir, dass du es auch auf anderen Plattformen viel spielst”, sagte er. “Dieses Mal werden wir gleichzeitig auch die Xbox Series X|S-Version veröffentlichen. In Zukunft werden Square Enix-Titel immer mehr gleichzeitig auf jeder Plattform veröffentlicht, aber da dies kurz vor der ersten Veröffentlichung steht, möchten wir, dass Xbox-Benutzer sie auch spielen.” Erst kürzlich sagte er, dass er Final Fantasy 16 auf Xbox veröffentlichen möchte.

“Natürlich, wir haben die PC-Version des Spiels angekündigt, also wollen wir mit Blick auf die Xbox-Version auf Xbox veröffentlichen”, sagte er. “Aber wenn es um die Besonderheiten geht, wie z.B. wann das Spiel verfügbar sein würde und so weiter, sind wir noch nicht in der Lage, etwas zu teilen. Aber natürlich möchte ich sagen, dass es nicht so ist, als gäbe es null Hoffnung, und wir wollen das unbedingt erreichen”, fügte er hinzu. “Die Spieler sollten also ihre Hoffnungen nicht aufgeben.” Final Fantasy 16 ist einer von mehreren aktuellen PS5-Exklusivtiteln, die die Verkaufserwartungen von Square Enix nicht erfüllt haben. Deswegen wohl der Schwenk auf Multiplattform – macht ja auch irgendwo Sinn. Eure Meinung dazu?