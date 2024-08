Final Fantasy 16 kommt am 17. September 2024 auf den PC

Square Enix hat ein Veröffentlichungsdatum für die PC-Version von Final Fantasy 16 angekündigt. Nur noch ein Monat!

Mehr zu Final Fantasy 16

Ursprünglich im Juni 2023 für PS5 veröffentlicht, wird es am 17. September 2024 den Sprung auf den PC machen, wobei das Basisspiel über Steam und den Epic Games Store 49,99 Euro kostet. Die Final Fantasy 16 Complete Edition, die das Basisspiel sowie seine Story-Erweiterungen Echoes of the Fallen und The Rising Tide enthält, kostet 69,99 Euro. Square Enix hat zudem auch eine kostenlose Demo für die PC-Version des Spiels und einen neuen Trailer veröffentlicht, der unten zu sehen ist. Übrigens wussten wir das schon im Vorfeld, die Gerüchteküche war sehr laut!

Die Demo ermöglicht es den Spieler*innen, den Eröffnungsabschnitt von Final Fantasy 16 zu probieren und ihre Speicherdaten auf die Vollversion des Spiels zu übertragen. “Eine epische dunkle Fantasie, in der das Schicksal von mächtigen Eikons und den Dominanten, die sie führen, entschieden wird”, heißt es in der Beschreibung, die dem neuen Trailer beiliegt. “Dies ist die Geschichte von Clive Rosfield, einem tragischen Krieger, der Rache an der Dark Eikon Ifrit schwört, einer mysteriösen Entität, die nichts als Katastrophe in ihrem Weg hinterlässt”.