Squanch Games’ High on Life ist jetzt auf PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar

High on Life wurde auf der San Diego Comic-Con angekündigt und wurde im Dezember auf PC und Xbox-Konsolen veröffentlicht.

Mehr zu High on Life

Die Wartezeit ist nun vorbei, den der Titel ist jetzt auf den Plattformen von Sony verfügbar. “Wir sind seit seinem Start im Dezember von dem Empfang von High On Life begeistert. Unsere PlayStation-Fans waren etwas weniger begeistert, weshalb wir uns so freuen, mitteilen zu können, dass es sehr bald auf sie zukommt”, sagte Squanchs Studiodirektor Mike Fridley. High on Life wurde im Dezember 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und war am ersten Tag auf dem Game Pass für Konsolen und PC verfügbar. Der Comedy-First-Person-Shooter lässt Spieler:innen mit sprechenden Waffen zusammenarbeiten, um ein Alien-Kartell aus dem Verkehr zu ziehen, das die Menschheit bedroht.

Beim Start brach das Spiel mehrere bemerkenswerte Engagement-Rekorde. Laut Microsoft war es die größte Veröffentlichung des Abonnementdienstes im Jahr 2022, die größte Veröffentlichung von Drittanbietern aller Zeiten und die größte Veröffentlichung von Spielen nur für Einzelspieler. Mike Fridley, der CEO und Studiodirektor von Squanch Games, der im vergangenen Monat DLC für das Spiel ankündigte, sagte, dass High on Life 7,5 Millionen Einzelspieler überschritten habe. Der DLC mit dem Titel High on Knife spielt zwei Jahre nach dem Ende des Hauptspiels und führt ihn in eine Horror-Comede-Richtung. Es handelt von Knifey, einer blutrünstigen Nahkampfwaffe, die von Michael Cusack gesprochen wird, und stellt Harper vor, einen neuen Charakter/eine neue Waffe, gesprochen von Sarah Sherman (Saturday Night Live). High on Knife wird noch 2023 veröffentlicht.