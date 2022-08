High on Life: Shooter von Rick and Morty-Macher kommt im Dezember

Der verrückte Shooter High on Life kommt am 13. Dezember 2022 für PC und Xbox-Konsolen.

Mehr zu High on Life

High on Life wird am 13. Dezember für PC und Xbox erscheinen – die Angabe lautet „Konsolen-Launch-exklusiv“. Das schließt also die Möglichkeit nicht aus, dass das Game in Zukunft auch auf andere Plattformen kommt! Squanch Games ist ein Studio unter der Leitung von Justin Roiland. Wem der Name bekannt vorkommt: Das ist der Co-Schöpfer von Rick and Morty – dementsprechend kann man auch einiges vom kommenden Spiel erwarten. Das Studio konzentriert sich im Endspurt auf die Fehlerbehebung, und vor Weihnachten sollten wir Hand an den Titel legen können.

Wie man vielleicht von einem Spiel aus der Feder Roilands erwarten würde, scheint High on Life vollgepackt mit absurder Komödie und großen Science-Fiction-Ideen. Das Ganze wird in einen First-Person-Shooter verpackt, und Elemente eines Metroidvanias – die eigene Figur verstärken und bekannte Orte neu entdecken – werden wohl ebenfalls integriert. Ihr werdet als intergalaktischer Kopfgeldjäger auf einer Mission spielen, ein außerirdisches Kartell mit menschlicher Lebensenergie auszuschalten, um high zu werden. Der Ankündigungstrailer hat es in sich, aber seht am besten selbst!