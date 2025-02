Split Fiction: PC-Anforderungen des Koop-Krachers sind bekannt

Split Fiction soll am 6. März auf den Markt kommen. Doch was muss euer PC dafür können? Lest hier die Hardware-Anforderungen!

Zu Split Fiction auf PC

Nun hat der Entwickler Hazelight Studios die PC-Spezifikationen für diejenigen enthüllt, die nach der Veröffentlichung auf dem PC spielen möchten. Der Titel ist übrigens auch komplett bereit für das Steam Deck samt seinem steamOS. „Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, sicherzustellen, dass das Spiel beim Start optimiert wird, und Stunden von Leistungs- und Kompatibilitätstests absolviert, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass das Spiel so reibungslos wie möglich läuft, selbst auf PCs, die gemäß den angegebenen Mindestsystemanforderungen konfiguriert sind“, so Hazelight Studios. Zusätzlich zu den PC-Anforderungen wurde angekündigt, dass die EA-App nicht erforderlich ist, um das Spiel zu spielen. „Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, Sie werden in der Lage sein, sich in die Welt von Mio und Zoes verblüffendem Abenteuer zu versetzen, da Split Fiction auf dem Steam Deck-Handgerät von Valve verifiziert wird, was Ihnen noch mehr Möglichkeiten bietet, Split Fiction zu nutzen, das Crossplay unterstützt“, sagten sie. Sagt es uns: Ist euer PC gut genug, um Split Fiction basierend auf den enthüllten Spezifikationen auszuführen?

Die PC-Anforderungen