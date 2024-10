[REDACTED] ist da: Neuer Dungeon-Crawler imThe Callisto Protocol-Gefängnis

Striking Distance Studios und KRAFTON, Inc. veröffentlichen heute [REDACTED], einen Sci-Fi-Roguelike-Dungeon-Crawler.

Mehr zu [REDACTED]

Das Game – zur offiziellen Website – spielt sich in den brutalen Hallen des Black Iron Prison ab, dem hochmodernen Gefängnis aus The Callisto Protocol. [REDACTED] ist ab sofort auf PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erhältlich und wirft uns in ein Chaos, in dem der Tod nicht das Ende ist. Er ist nur der Anfang. Ziel des Spiels ist es, die letzte Fluchtkapsel lebend zu erreichen. Das wird aber nicht so einfach, denn wir müssen Horden infizierter Häftlinge überleben, tödlichen Sicherheitssystemen ausweichen und feindliche Überlebende überlisten, die es auf sie abgesehen haben. Wir sind dabei aber kein übermächtiger Held, sondern ein einfacher Wachmann, der überleben will. Dafür gibt es ein Arsenal an tödlichen Waffen, Anzügen, Upgrades und Experimenten!