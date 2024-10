Death Note Killer Within mit erstem Trailer angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt DEATH NOTE Killer Within an, das erste Online Social Deduction-Spiel auf Basis der bekannten Anime-Serie, das am 5. November 2024 für PC via Steam sowie für Playstation erscheint. Für PlayStation Plus-Mitglieder ist es kostenlos verfügbar.

Was bisher bekannt ist

DEATH NOTE Killer Within ist ein Online Social Deduction-Spiel mit Cross-Play-Unterstützung, bei dem bis zu zehn Spielende in Teams gegeneinander antreten. Das Ziel: die Identitäten der anderen zu entschlüsseln und seine eigene verbergen, um entweder L auszuschalten oder das Death Note von Kira zu erlangen.

Im Spiel können vier verschiedene Rollen übernommen werden: Kira, Kira-Anhänger, L oder Ermittler, die jeweils mit spezifischen Eigenschaften versehen sind. Mit jeder Rolle entfaltet sich ein variabler Spielablauf, in dem zahlreiche Strategien in zufällig generierten Szenarien verfolgt werden können. Zudem lässt sich das Spielerlebnis durch personalisierbare Namensschilder und Avataren sowie Spezialeffekten für Ereignisse anpassen.