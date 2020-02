Cooking Mama: Cookstar kommt im März 2020 für Nintendo Switch

Mit Cooking Mama: Cookstar kommt im März ein neuer Teil der Serie für Nintendo Switch. Was euch in diesem modernen Ableger erwartet, lest ihr hier!

Über die Cooking Mama-Serie

Wie immer steht Mama neben euch und gibt euch wertvolle Tipps zur Zubereitung der virtuellen Speisen. Die Minispiel-Sammlung wird von kleinen Geschicklichkeitstests und witzigen Slapstick-Einlagen dominiert. Cooking Mama Cookstar wird aber einiges auf den Tisch zaubern, wie zum Beispiel 90 Rezepte, die es nachzukochen gilt. Nicht nur dies, das Spiel wird auch einen komplett neuen vegetarischen Modus beinhalten.

Ein Mix aus traditioneller und der Bewegungssteuerung soll dafür sorgen, dass die Herausforderungen immer spannend bleiben. Ihr könnt das Game auch zu zweit in Angriff nehmen, besonders Ambitionierte dürfen sich besonderen Herausforderungen stellen. Seit 2008 ist kein Cooking Mama-Titel mehr erschienen, daher freut es Fans besonders, dass sich nun endlich wieder etwas an dieser Front tut. So wird jeder noch so talentfreie Koch zu einem Genie in der Küche! Trailer gefällig?