Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erscheint 2025 auch für macOS

Cyberpunk 2077 wird laut Entwickler und Publisher CD Projekt Red bald mit der Ultimate Edition eine Mac-Veröffentlichung erhalten.

Die Ankündigung wurde auf dem Blog von CD Projekt Red veröffentlicht und erschien auch kurz in Apples vorab aufgezeichnetem MacBook Pro-Ankündigungsvideo. Das Spiel wird beim Start im Mac App Store, Steam, GOG und im Epic Game Store verkauft und wird als Cyberpunk 2077: Ultimate Edition bezeichnet, was einfach bedeutet, dass es auch Phantom Liberty enthält, die Erweiterung, die ein paar Jahre nach dem Originalspiel veröffentlicht wurde. Cyberpunk 2027 wurde 2020 in einem rauen Zustand auf den Markt gebracht, insbesondere auf Low-End-Hardware. Nachfolgende Patches und der grandiose DLC Phantom Liberty haben es in den Augen der Kritiker fast schon No Man’s Sky-artig verbessert – das Ergebnis all dieser Arbeit nach dem Start ist die Version, die Mac-Nutzer*innen erhalten werden.

Der Blogbeitrag von CD Projekt Red stellt fest, dass diese Version von Cyberpunk 2077 – die einen Apple Silicon Mac erfordert und auf älteren Intel Macs nicht verfügbar sein wird – “das Apple Silicon und die fortschrittlichen Technologien von Metal” voll ausnutzen wird. Metal ist Apples Grafik-API (mehr oder weniger das Äquivalent zu DirectX), die MetalFX enthält, eine Upscaling-Technik, die DLSS oder FSR ähnelt. Nicht viele Spiele haben bisher MetalFX verwendet, aber Digital Foundry hat eines getestet und festgestellt, dass es genauso gut oder besser war als AMDs FSR, aber immer noch nicht ganz dem Standard von Nvidias DLSS entspricht. Wenn diese Eindrücke hier zutreffen, ist es plausibel, dass Cyberpunk 2077 auf neueren Macs wie dem MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max gut laufen wird. Ob da auch die M1-Geräte schon gute Ergebnisse liefern können?